Індія образилась і може припинити постачання вакцини в Україну

Індія відповість на дискредитацію її вакцини в Україні

Індійський виробник вакцини AstraZeneca (CoviShield) вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання препарату в Україну.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента.

За словами співрозмовника, сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов доповів про це президенту Володимиру Зеленському.

Крім того, Міністерство закордонних справ України отримало лист від посольства Індії в Україні, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв в Україні щодо індійської вакцини. Відповідальність за такі заяви несуть в тому числі чинні народні депутати.

«Президент доручив Степанову терміново провести переговори про відновлення постачання вакцини», – повідомило джерело.

Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

За словами Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.