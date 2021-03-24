  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Індія образилась і може припинити постачання вакцини в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У кінці лютого Україна отримала індійську вакцину СoviShield - Індія образилась і може припинити постачання вакцини в Україну
    У кінці лютого Україна отримала індійську вакцину СoviShield
    Фото з відкритих джерел

    Індія відповість на дискредитацію її вакцини в Україні

    Індійський виробник вакцини AstraZeneca (CoviShield) вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання препарату в Україну.

    Про це повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента.

    За словами співрозмовника, сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов доповів про це президенту Володимиру Зеленському.

    Крім того, Міністерство закордонних справ України отримало лист від посольства Індії в Україні, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв в Україні щодо індійської вакцини. Відповідальність за такі заяви несуть в тому числі чинні народні депутати.

    «Президент доручив Степанову терміново провести переговори про відновлення постачання вакцини», – повідомило джерело.

    Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

    За словами Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

    Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

    Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

    Читайте також:
    Теги: Індія Україна Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies