Названо точний час прибуття в Україну китайської вакцини

Партія вакцини CoronaVac прибуде в аеропорт «Бориспіль»

Перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech прибуде до аеропорту «Бориспіль» 25 березня о 19:15. Про це повідомляє група компаній «Лекхім», інформує Укрінформ.

«25 березня ПрАТ «Лекхім» поставить в Україну першу партію вакцини CoronaVac. До відома надаємо деталі авіарейсу з КНР: TK6175 25MAR 0050-0610; TK459 25MAR 1820-1915», – йдеться у релізі.

Згідно з розкладом рейсів аеропорту «Бориспіль», рейс TK459 Стамбул-Київ авіакомпанії Turkish Airlines прибуває о 19:15. Рейсом TK6175 з Пекіна вакцина спочатку прибуде до Стамбула.

«Лекхім» також заявляє, що ДП «Медичні закупівлі України» не повідомило компанії про свою готовність прийняти вакцини та про місце поставки товару. «У випадку неготовності ДП «Медичні закупівлі України» прийняти вакцину CoronaVac у рамках виконання бюджетної програми група фармацевтичних компаній «Лекхім» розгляне можливість передачі вакцини закладам охорони здоров'я», – заявили у компанії.

Загалом «Лекхім» планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини CoronaVac, зокрема 1,9 млн доз на виконання договору з ДП «Медзакупівлі України». Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech в Україну планується 25 березня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Згодом повідомлялося, що перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Sinovac.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.