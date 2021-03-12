Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

Прогноз магнітних бур на березень 2021 приготував цілий ряд «червоних» загроз

В п'ятницю, 12 березня, очікується геомагнітна буря.

Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Прогноз магнітних бур на березень 2021 приготував цілий ряд «червоних» загроз. І першим серйозним випробуванням буде магнітна буря 12 березня.

Незначні магнітні коливання в березні очікуються 13 березня.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Нагадаємо, в березні 2021 року очікуються потужні магнітні бурі, причому вони будуть далеко не єдиними. Впродовж березня спостерігається підвищена активність Сонця, так що штормити буде весь місяць.

Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.