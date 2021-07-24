Сьогодні Землю огорне потужна магнітна буря: як зменшити її вплив на здоров’я

До кінця літа нас чекає ще один геомагнітний шторм, крім сьогоднішнього

Сьогодні, 24 липня, на Землю обрушиться сильна магнітна буря, яка вплине на здоров'я і самопочуття метеозалежних людей. Складний день, а особливо вечір чекає літніх, метеозалежних людей, а також тих, у кого діагностовано хронічні хвороби нервової, серцево-судинної та ендокринної систем, пише Today.ua.

Новий геомагнітний шторм прогнозують на 10 серпня. Магнітна буря буде потужною і вплине на самопочуття не тільки на людей з групи ризику, а й на молодих і здорових. Можливі головні болі, нудота і блювота, дратівливість, безсоння і прояв симптомів хронічних недуг.

Боятися магнітних бур не варто, до них необхідно правильно підготуватися, тоді якщо їх вплив і буде відчуватися, то зовсім не значно.

Відмовтеся за тиждень до і після магнітної бурі від вживання смаженого, мучного і жирного, виключіть з раціону алкоголь, кофеїн і солодощі.

Налягайте на натуральну і просту їжу: овочі, фрукти, каші, супи. Пийте достатньо води і трав'яних чаїв.

Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час, нічний відпочинок повинен тривати не менше семи годин.

Щовечора перед сном приймайте контрастний душ.

Нагадаємо, магнітна буря, яка накрила Землю в середині липня, ще більше дасть про себе знати сьогодні, 23 липня. А враховуючи, що сила удару на піку досягатиме п'яти балів (це вже червоний рівень небезпеки для здоров'я), – неприємні наслідки геомагнітних коливань можуть відчути навіть здорові люди.

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