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    Сьогодні Землю огорне потужна магнітна буря: як зменшити її вплив на здоров’я

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    Лікарі розповіли, як допомогти організму - Сьогодні Землю огорне потужна магнітна буря: як зменшити її вплив на здоров’я
    Лікарі розповіли, як допомогти організму

    До кінця літа нас чекає ще один геомагнітний шторм, крім сьогоднішнього

    Сьогодні, 24 липня, на Землю обрушиться сильна магнітна буря, яка вплине на здоров'я і самопочуття метеозалежних людей. Складний день, а особливо вечір чекає літніх, метеозалежних людей, а також тих, у кого діагностовано хронічні хвороби нервової, серцево-судинної та ендокринної систем, пише Today.ua.

    Новий геомагнітний шторм прогнозують на 10 серпня. Магнітна буря буде потужною і вплине на самопочуття не тільки на людей з групи ризику, а й на молодих і здорових. Можливі головні болі, нудота і блювота, дратівливість, безсоння і прояв симптомів хронічних недуг.

    Боятися магнітних бур не варто, до них необхідно правильно підготуватися, тоді якщо їх вплив і буде відчуватися, то зовсім не значно.

    • Відмовтеся за тиждень до і після магнітної бурі від вживання смаженого, мучного і жирного, виключіть з раціону алкоголь, кофеїн і солодощі.
    • Налягайте на натуральну і просту їжу: овочі, фрукти, каші, супи. Пийте достатньо води і трав'яних чаїв.
    • Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час, нічний відпочинок повинен тривати не менше семи годин.
    • Щовечора перед сном приймайте контрастний душ.

    Нагадаємо, магнітна буря, яка накрила Землю в середині липня, ще більше дасть про себе знати сьогодні, 23 липня. А враховуючи, що сила удару на піку досягатиме п'яти балів (це вже червоний рівень небезпеки для здоров'я), – неприємні наслідки геомагнітних коливань можуть відчути навіть здорові люди.

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    Сьогодні Землю огорне потужна магнітна буря: як зменшити її вплив на здоров’я