Землю накрила раптова і потужна магнітна буря. Що відомо

На багатьох людей чекають головні болі, запаморочення і проблеми з координацією

Магнітна буря, яка накрила Землю в середині липня, ще більше дасть про себе знати сьогодні, 23 липня. А, враховуючи, що сила удару на піку буде досягати п'яти балів (це вже червоний рівень небезпеки для здоров'я) – неприємні наслідки геомагнітних коливань можуть відчути навіть здорові люди, пише «Главред».

На багатьох чекають головні болі, запаморочення і проблеми з координацією, нудота і тахікардія, скачки тиску і перепади настрою. Можливі проблеми і психологічного характеру:

напади паніки без причини,

підвищене почуття тривожності,

дратівливість або, навпаки, апатія.

Геомагнітна активність почне посилюватися в другій половині п'ятниці. Вже ввечері, близько 18:00 за Києвом, сила магнітної бурі досягне чотирьох балів. Пік бурі припаде на пізній вечір: близько 21:00 магнітна буря набере силу в п'ять балів.

Найближча ніч буде неспокійною: висока ймовірність безсоння, а вранці – сильна сонливість.

Магнітні збурення підуть на спад близько 6 години ранку по Києву. В цілому, магнітна буря 24 липня 2021 вже буде слабкішою: вранці в суботу її сила оцінюється в чотири бали, а до вечора знизиться до трьох балів. У той же час симптоми магнітної бурі (слабкість, нудоту, запаморочення, втому) цього дня посилить спека, що повернулася.

Особливо уважними до свого здоров'я варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, пенсіонерам і тим, хто зайнятий фізично важкою роботою або багато знаходиться під відкритим небом.