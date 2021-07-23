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    Землю накрила раптова і потужна магнітна буря. Що відомо

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    Пік бурі припаде на пізній вечір - Землю накрила раптова і потужна магнітна буря. Що відомо
    Пік бурі припаде на пізній вечір
    Фото: з відкритих джерел

    На багатьох людей чекають головні болі, запаморочення і проблеми з координацією

    Магнітна буря, яка накрила Землю в середині липня, ще більше дасть про себе знати сьогодні, 23 липня. А, враховуючи, що сила удару на піку буде досягати п'яти балів (це вже червоний рівень небезпеки для здоров'я) – неприємні наслідки геомагнітних коливань можуть відчути навіть здорові люди, пише «Главред».

    На багатьох чекають головні болі, запаморочення і проблеми з координацією, нудота і тахікардія, скачки тиску і перепади настрою. Можливі проблеми і психологічного характеру:

    • напади паніки без причини,
    • підвищене почуття тривожності,
    • дратівливість або, навпаки, апатія.

    Геомагнітна активність почне посилюватися в другій половині п'ятниці. Вже ввечері, близько 18:00 за Києвом, сила магнітної бурі досягне чотирьох балів. Пік бурі припаде на пізній вечір: близько 21:00 магнітна буря набере силу в п'ять балів.

    Найближча ніч буде неспокійною: висока ймовірність безсоння, а вранці – сильна сонливість.

    Магнітні збурення підуть на спад близько 6 години ранку по Києву. В цілому, магнітна буря 24 липня 2021 вже буде слабкішою: вранці в суботу її сила оцінюється в чотири бали, а до вечора знизиться до трьох балів. У той же час симптоми магнітної бурі (слабкість, нудоту, запаморочення, втому) цього дня посилить спека, що повернулася.

    Особливо уважними до свого здоров'я варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, пенсіонерам і тим, хто зайнятий фізично важкою роботою або багато знаходиться під відкритим небом.

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    Теги: здоров'я атмосферне явище спека космос час
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    Землю накрила раптова і потужна магнітна буря. Що відомо