Сонливість, дратівливість і мігрені. Синоптики попередили про вплив погоди на самопочуття



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У найближчі дні можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність і швидка стомлюваність

Згідно з графіком ефективної температури з показником Міссенарда, в Україні цими вихідними з 17 по 18 лютого будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики підкреслили, що під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.

Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як «дуже і надто холодно». Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність, сонливість.

«Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як – «прохолодно», може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету», - додали синоптики.