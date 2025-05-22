Спалах гепатиту А: де вакцинуватися найдешевше

«Хвороба Боткіна» знову активізувалась. Перша порада – мити руки, друга – вакцинуватися

У столиці зафіксовано спалах гепатиту А: станом на 21 травня захворіли 79 людей, з них 36 – діти. Головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі. Утім, проблема ця не локальна. Зафіксовані випадки захворювання загалом у 17 регіонах України. Минулого тижня стало відомо, що на Львівщині з гепатитом А опинився у реанімації 60-річний чоловік, який під час відпочинку в Карпатах попив води з гірського джерела. І цей випадок не єдиний на західній частині України. Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, цьогоріч у регіоні зафіксовано вже 34 випадки гепатиту А, з них чотири випадки – у квітні.

Хвороба немитих рук

Гепатит А – це гостре інфекційне захворювання печінки, збудником якої є гепатовірус A, що належить до родини пікорнавірусів. Гепатит А – один з п'яти відомих вірусних гепатитів, до яких ще відносять гепатит B, C, D та E.

За радянських часів гепатит А називали «хворобою Боткіна» – ніде у світі більше такого терміну немає. Заслуга лікаря часів Російської імперії Сергія Боткіна не у її виявленні чи описі, а у встановленні у 1883 році, що недуга має інфекційний характер. Доти хворобу називали «катаральною жовтяницею» і вважали незаразною.

Вірус гепатиту А

Гепатит А поширений в усіх країнах світу, однак у розвинених державах ним практично не хворіють – через вакцинацію та загалом через значно кращі санітарно-гігієнічні умови, ніж у нерозвинених країнах. В Україні ж загальний показник захворюваності гепатитом А в на 100 тис. населення, за даними ВООЗ, перевищує рівень західних європейських країнах в 10-25 разів. У зв’язку з війною та, відповідно, економічними чинниками, інфекціоністи прогнозують подальше зростання захворюваності.

Інфекція найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Іншими словами, можна заразитися через воду чи інфіковані продукти: немиті овочі та фрукти, або ж просто через будь-яку їжу, якщо на неї потрапив вірус з немитих рук. Саме тому гепатит А називають «хворобою немитих рук».

Вірус гепатиту А дуже стійкий у довкіллі. За кімнатної температури може зберегатися впродовж кількох тижнів, за +40°С — аж кілька місяців. Навіть при кип’ятінні живе 5 хвилин. А за допомогою звичайних дезінфікційних засобів вбити вірус може моментально. До слова, до цієї інфекції, окрім людини, чутливі деякі види мавп.

Симптоми

Гепатит А може проходити абсолютно безсимптомно або з мінімальними проявами. Як правило, так щастить лише маленьким дітям, рідше – підліткам. Отже, тут ситуація дещо схожа з Covid-19: через безсимптомний перебіг людина може бути заразною, не підозрюючи про це. За даними ВООЗ, у країнах, які розвиваються близько 90% дітей інфікуються до настання десяти років, тому мають імунітет до хвороби у дорослому віці. Власне, у них перебіг, як правило, безсимптомний. Якщо ж перебіг важчий, то хворий матиме такі симптоми:

підвищена температура,

слабкість,

відсутність апетиту,

діарея,

блювота,

неприємні відчуття в животі,

зміна кольору сечі,

пожовтіння шкіри і білків очей.

Очі хворого на гепатит А фото: «Вікіпедія»

Зауважимо: у хворої людини можуть проявлятися не всі симптоми. До прикладу, і температура може бути у межах норми, і сеча може не змінювати колір.

Важка форма хвороби і летальні наслідки найчастіше трапляється у осіб, яким понад 65 років. Інкубаційний період – період від моменту зараження до моменту прояву хвороби, як правило, триває близько 30 днів. Коливання можливі в інтервалі від 15 до 50 днів.

Діагностика

Діагноз «гепатит А» ставлять за клінічними проявами. Водночас є три види аналізів, які допомагають діагностувати хворобу:

Тест на антитіла IgM. Цей тип антитіл виробляється організмом невдовзі після зараження. При гепатиті А IgM можна виявити у крові через один-два тижні після зараження. Ці антитіла можуть зберігатися аж до 14 тижнів. Тест на антитіла IgG. Ці антитіла зберігаються у крові вже після зникнення інфекції. Позитивний результат аналізу на них означає, що людина раніше перехворіла на гепатит А і нині має імунітет до вірусу. Знайомий з «ковідних» часів ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція, який виявляє генетичний матеріал вірусу в крові або калі ще до того, як почнуть вироблятися антитіла IgM. Іншими словами, цей аналіз зможе виявити гепатит А на найбільш ранніх термінах.

Професорка, дерматолог, одна з найбільш медійних лікарів України Ольга Богомолець зауважує, що захиститися від гепатиту А не складно. Ось її рекомендації:

Кип’ятіть воду. Навіть для чищення зубів краще використовувати кип’ячену воду.

Навіть для чищення зубів краще використовувати кип’ячену воду. Дотримуйтеся гігієни: ретельно мийте руки з милом, коли приходите з вулиці, після туалету, перед їжею.

ретельно мийте руки з милом, коли приходите з вулиці, після туалету, перед їжею. Уникайте сирої їжі: вживайте термічно оброблені продукти, а овочі й фрукти ретельно мийте.

вживайте термічно оброблені продукти, а овочі й фрукти ретельно мийте. Вакцинуйтеся: профілактика проти гепатиту А існує, і працює добре.

Вакцинація

Вакцинуватися треба, особливо людям з груп ризику, зазначає у коментарі «Главкому» лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов.

«Якщо говорити про вікові ризики, то це у першу чергу люди після 40 років – у них трапляються тяжкі форми захворювання. Також до групи ризику належать військовослужбовці, медики, працівники соціальної сфери, а також люди з супутніми захворюваннями. Наприклад, хронічним гепатитом В або С, з іншими захворюваннями печінки. Звісно, і всі, хто хоче бути здоровим, бо ніхто не дасть гарантії, що саме ви не заразитеся», – каже він.

Інфекціоніст також зазначив, що можна робити щеплення від гепатиту разом з якоюсь із календарних вакцин – наприклад, проти кору, краснухи та паротиту. Нюанс такий: або робити два уколи в один день, або вже щеплюватися спочатку однією вакциною і лише за місяць – другою. Повний комплекс щеплення від гепатиту – два уколи з проміжком не менше, ніж пів року. До слова, є сенс вакцинуватися зараз, оскільки традиційно пік захворюваності на гепатит А припадає на літньо-осінній період: коли багато овочів і фруктів.

Щеплення від гепатиту: алгоритм дій

Вакцинація від гепатиту А, на відміну від гепатиту В, не є обов’язковою (а отже, не внесена до календаря щеплень), але є рекомендованою Міністерством охорони здоров’я. Іншими словами, безплатно від гепатиту А щепитися не вдасться, а у приватному порядку – бажано.

Обов’язкові та рекомендовані щеплення в Україні скріншот Helsi.me

Отже, якщо ви бажаєте щепитися від гепатиту А, ви можете це зробити або за придбану власним коштом вакциною у сімейного лікаря в амбулаторії, або ж у приватній клініці – у такому випадку доведеться і за препарат переплатити, і сплатити за огляд терапевта безпосередньо перед уколом.

Нині на ринку є дві вакцини від гепатиту А: «Хаврикс» та «Твінрікс», обидві інактивовані, обидві виробляє Бельгія. «Хаврикс» захищає тільки від гепатиту А. Бустерну дозу вводять в проміжку між 6 місяцями і 5 роками після введення першої дози, але краще між 6 і 12 місяцями. «Твінрікс» захищає від гепатиту А і В. Курс первинної вакцинації включає введення двох доз, першу з яких вводять у вибраний день, другу - у проміжку між шостим та дванадцятим місяцями після введення першої дози. Зверніть увагу: вакцинація від гепатиту В передбачена календарем щеплень. Задля вакцинації від нього держава закуповує моновакцину «Еувакс». Нею щеплюють безплатно у державних медичних закладах. «Твінрікс», який захищає і від гепатиту А, і від гепатиту В, але він державою не гарантований.

Як щепитися самостійно

Алгоритм такий самий, як і при щепленні від грипу. Потрібно піти до сімейного лікаря, пройти огляд перед вакцинацією, взяти від нього скерування. Далі – піти в аптеку, придбати вакцину та донести її до маніпуляційного кабінету у термосумці з холодильним агентом (можна взяти під заставу в аптеці). Не загубіть чек: він потрібен для підтвердження дати і часу покупки. Врахуйте, що між покупкою і моментом щеплення має пройти не більше двох годин. Оскільки умови достатньо жорсткі, подбайте заздалегідь про те, щоб знайти найближчу до амбулаторії аптеку, де препарат у наявності.

«Хаврикс» є двох видів: для дітей (до 18 років) та для дорослих. Різниця у ціні несуттєва, відрізняється лише доза. Ціна за дорослий препарат в аптеках столиці коливається від 985 до 1223 грн.

скріншот Tabletki.ua

У столиці дитячих доз в аптеках у наявності наразі немає.

скріншот Tabletki.ua

«Твінрікс» підходить і для дорослих, і для дітей від одного року. Ціна вакцини в аптеках коливається від 1378 грн до 1526 грн.

скріншот Tabletki.ua

Як щепитися у приватній клініці

Звісно, якщо щеплюватися у приватній клініці, клопоту буде менше, а от заплатити доведеться значно більше. По-перше, ціну за саму вакцину клініки піднімають ледь не вдвічі, плюс – з вас візьмуть гроші за попередній огляд, від якого відмовитися не можна. Запаси дитячого «Хавріксу» стрімко тануть. Скажімо, станом на вечір 21 травня у клініці «Оберіг» вже не було «Хавріксу» вже й для дорослих, ні для дітей. У багатьох інших клініках кореспонденту «Главкома» сказали, що залишилося лише кілька доз. Тож перш ніж рушити у найближчу клініку, попередньо зателефонуйте та уточніть наявість препарату. Зауважте: всі питання щодо вакцинації краще ставити лише терапевту, який вас оглядатиме. Не варто ставити ці питання адміністраторам, які відповідають на телефонні дзвінки – вони можуть бути не обізнані в деталях. До прикладу, адміністратор однієї з клінік сказав кореспонденту «Главкома», що вакцина «Твінрікс» – виключно для дорослих.

Вартість щеплення у приватних клініках столиці

Згідно з інструкцією до застосування «Хавриксу» і «Твінриксу», їх не слід вводити особам з відомою гіперчутливістю до будь-якого компонента вакцини, або при наявності реакцій підвищеної чутливості після попереднього введення. Як і при застосуванні інших вакцин. Щеплення повинно бути відкладено у осіб з гострими захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою. Як уточнив «Главкому» Крамарьов, якби у його родині постало питання вакцинації від гепатиту А вагітної жінки, він радив би утриматися.

Серед можливих побічних дій вакцин – припухлість, біль та почервоніння у місці ін’єкції (трапляється часто), сонливість, нудота, діарея (трапляються нечасто).

Наталія Сокирчук, «Главком»