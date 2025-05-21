Санлікар Києва повідомив ймовірну причину спалаху гепатиту А

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі

Серед основних симптомів гепатиту А: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність

У Києві станом на 20 травня виявлено вже 76 випадків захворювання, з них 35 – у дітей. Як інформує «Главком», ефірі «Суспільного» головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, могло стати спалахом гепатиту А.

«Проаналізувавши всі дані, ми можемо говорити, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі», – заявив санлікар.

Він повідомив, що всі хворі проживають в районі Відрадний та розповів про результати аналізів води.

«При зборі епіданамнезу ми встановили, що всі хворі проживають в межах одного мікрорайону, району Відрадний. Проаналізувавши скарги мешканців на неякісне водопостачання по органолептичним показникам, карту водопостачання данного мікрорайону, отримавши дані аналізів води з водогону, зроблені Держпродспоживслужбою, ми відмічаємо незначне підвищення аміаку та замалу кількість остаточного хлору в пробах води», – повідомив Сергій Чумак.

Сергій Чумак зазначив, що разом із Солом’янською районною державною адміністрацією планується проведення моніторингового дослідження всіх колодязів водопостачання з метою виявлення можливих випадків підтоплення мережі забрудненими водами.

«Держпродспоживслужба провожить перевірку організатора харчування в школах району, оскільки всі захворілі отримували харчування в одного організатора харчування. Продовжуються добровільні тестування мешканців району, в ході цих обстежень виявлено нових 15 випадків вірусного гепатиту. Загалом під час цих акцій було обстежено 640 людей», – розказав Чумак.

Раніше стало відомо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.

Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.