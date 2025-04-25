Яку каву обирає покоління зумерів? Виробники помітили новий тренд

Виробники відзначають зростання популярності кави без кофеїну серед молоді

Кава без кофеїну – новий тренд. Молоді споживачі з покоління зумерів все частіше віддають перевагу декафу. Про це пише «Главком» із посиланням на Baltijas Balss.

За даними Euromonitor, 46% споживачів різного віку замислюються про скорочення споживання кофеїну, а майже 50% молодих людей п'ють декаф щонайменше двічі на тиждень.

Бум попиту на декаф змінює ринок. Виробники кави без кофеїну відзначають зростання виторгу. Причому це відбувається у всьому світі – у США, Європі та Азії.

Деяким перехід на декаф навіть показано. Гастроентеролог Сергій Лопатін зазначив, що безкофеїновий напій рекомендований людям з хронічними захворюваннями ШКТ, проблемами із серцево-судинною та нервовою системою, розладами сну, а також вагітним і тим, хто просто надто чутливий до кофеїну.

Якщо проблем зі здоров'ям немає, переходити на декаф не має сенсу. Адже з кофеїном зникають і смак, і приємний аромат, за який ми так любимо цей напій. Головне – не пити занадто багато: можна пити по 2-3 чашки гарної кави на день.

Постійне здуття та головний біль змусили Крістофера Меграта відмовитися від улюбленого напою та наважитись незвичайний експеримент та відмовитись від кави на користь зеленого чаю.