Daily Mail: Китай звинуватив США в пандемії коронавірусу

Китай на офіційному рівні звинуватив США у поширенні коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Інформаційне бюро Держради КНР оприлюднило документ, у якому стверджується, що вірус міг з'явитися у Сполучених Штатах раніше, ніж в Ухані.

Як зазначають журналісти, біла книга», опублікована інформаційним бюро Держради Китаю, мала спростувати заяву адміністрації Трампа про те, що вірус був отриманий з Уханьського інституту вірусології (WIV), який на той час проводив експерименти з коронавірусом.

У звіті китайські офіційні особи написали: «Уряд США, замість того, щоб прямо визнати свою невдачу у боротьбі з Covid-19 та задуматися про свої недоліки, намагається перекласти провину на інших і відвернути увагу людей, безсоромно політизуючи відстеження походження SARS-CoV-2».

«У Сполучених Штатах має бути проведене ретельне та поглиблене розслідування походження вірусу. Сполучені Штати мають відреагувати на обґрунтоване занепокоєння міжнародної спільноти та дати відповідальну відповідь усьому світу», – також йдеться в документі.

Натомість, американська сторона наполягає на версії про витік із цієї китайської лабораторії, де проводилися експерименти з коронавірусами. Зокрема комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань. Влада КНР різко засудила позицію Вашингтона.

Як нагадало Daily Mail, ЦРУ та ФБР стверджують, що усі докази начебто вказують на Уханьську лабораторію як на джерело вірусу. Багато вірусологів та епідеміологів, як і раніше, вважають, що коронавірус з'явився в людській популяції після передачі від різних тварин-господарів.

У своїй останній доповіді китайський уряд заявив, що США не повинні продовжувати «прикидатися глухонімими», а мають відреагувати на законне занепокоєння міжнародної спільноти.