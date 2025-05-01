Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай зробив сенсаційну заяву щодо походження коронавірусу – Daily Mail

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Китай зробив сенсаційну заяву щодо походження коронавірусу – Daily Mail
Китай зробив приголомшливу заяву про винуватців походження коронавірусу
фото із відкритих джерел

Daily Mail: Китай звинуватив США в пандемії коронавірусу

Китай на офіційному рівні звинуватив США у поширенні коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Інформаційне бюро Держради КНР оприлюднило документ, у якому стверджується, що вірус міг з'явитися у Сполучених Штатах раніше, ніж в Ухані.

Як зазначають журналісти, біла книга», опублікована інформаційним бюро Держради Китаю, мала спростувати заяву адміністрації Трампа про те, що вірус був отриманий з Уханьського інституту вірусології (WIV), який на той час проводив експерименти з коронавірусом.

У звіті китайські офіційні особи написали: «Уряд США, замість того, щоб прямо визнати свою невдачу у боротьбі з Covid-19 та задуматися про свої недоліки, намагається перекласти провину на інших і відвернути увагу людей, безсоромно політизуючи відстеження походження SARS-CoV-2».

«У Сполучених Штатах має бути проведене ретельне та поглиблене розслідування походження вірусу. Сполучені Штати мають відреагувати на обґрунтоване занепокоєння міжнародної спільноти та дати відповідальну відповідь усьому світу», – також йдеться в документі.

Натомість, американська сторона наполягає на версії про витік із цієї китайської лабораторії, де проводилися експерименти з коронавірусами. Зокрема комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань. Влада КНР різко засудила позицію Вашингтона.

Як нагадало Daily Mail, ЦРУ та ФБР стверджують, що усі докази начебто вказують на Уханьську лабораторію як на джерело вірусу. Багато вірусологів та епідеміологів, як і раніше, вважають, що коронавірус з'явився в людській популяції після передачі від різних тварин-господарів.

У своїй останній доповіді китайський уряд заявив, що США не повинні продовжувати «прикидатися глухонімими», а мають відреагувати на законне занепокоєння міжнародної спільноти.

Читайте також:

Теги: США Китай розслідування вірус Daily Mail

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Китай зробив сенсаційну заяву щодо походження коронавірусу – Daily Mail
Китай зробив сенсаційну заяву щодо походження коронавірусу – Daily Mail
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи
Скандал на порозі конклаву: ультраконсерватори прагнуть контролю над виборами Папи
Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі
Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі
Надпотужна пилова буря вирує у Єгипті
Надпотужна пилова буря вирує у Єгипті
У Бразилії померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років
У Бразилії померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
32K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
28K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
22K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
19K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua