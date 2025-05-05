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Лікарі вперше у світі успішно пересадили серце, яке не зупинялося ні на секунду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото з відкритих джерел

Тайванські хірурги розробили спеціальну систему догляду за органами, яка працює як портативний апарат

Хірурги Національної університетської лікарні Тайваню (NTUH) вперше в історії успішно виконали трансплантацію серця, при якій донорський орган ніколи не припиняв битися. Про це пише Fox News, передає «Главком».

Зазначається, що традиційна трансплантація серця покладається на метод зберігання в холоді, що призупиняє приплив крові до органу, тому навіть кілька годин без кисню можуть пошкодити серцевий м'яз, через що є ризики відторгнення та можуть бути ускладенення після операції. 

Проте хірурги NTUH розробили спеціальну систему догляду за органами, яка працює як портативний апарат життєзабезпечення, доставляючи насичену киснем кров до серця від донора до реципієнта, тобто не маючи пауз та холодного зберігання. Така система догляду підтримує роботу серця поза тілом за допомогою насосів, оксигенаторів та резервуарів. 

«Завдяки тому, що серце безперервно перекачує насичену киснем кров протягом усього процесу, NTUH встановив новий стандарт в кардіохірургії, який обіцяє кращі результати для пацієнтів у всьому світі», – йдеться в повідомленні.

Під час першої операції команда транспортувала донорське серце між операційними, поки воно ще билося, підключене до цього пристрою. Реципієнт, 49-річна жінка з дилатаційною кардіоміопатією, одужала плавно і показала надзвичайно низький рівень серцевих ферментів, що є ключовим показником здоров'я серцевого м’яза.

Раніше повідомлялося, що у США жінка вже понад два місяці живе з пересадженою свинячою ниркою.

Теги: здоров'я жінка лікар лікарня

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