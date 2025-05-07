У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми

Небезпечну інфекцію у Конго передають в основному блохи

У медико-санітарній зоні Реті, розташованій в районі Джугу на північному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК), з квітня 2025 року зареєстрували 24 випадки небезпечної бубонної та легеневої чуми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву координатора Центру епіднагляду та боротьби з чумою у ДРК доктора Густава Лосса радіостанції Okapi.

За даними медика, епідемія охопила вже чотири з 22 районів Джугу – Локпа, Копа, Кпандрома та Реті. «Зараз інфекцію передають в основному блохи. Необхідно уникати дотиків до тіла хворих, особливо померлих, тому що зараження може бути прямим», – наголосив Лосса.

Лікар зазначив, що на поточному етапі стримати подальшого поширення захворювання вдається за підтримки гуманітарних організацій. Міжнародні неурядові організації «Мальтезер» та «Медейр» забезпечують постачання медикаментів та організують догляд за зараженими. Місцеві санітарні служби продовжують роботу з моніторингу ситуації та інформування населення.

У лютому у ДРК зафіксували спалах захворювання невідомого походження. Інфекція поширювалася у районі міста Басанкусу. З початку лютого захворіло не менше 943 людей, з них 52 померли. Характерними симптомами захворювання називали лихоманку, озноб, головний біль та виражену ломоту у суглобах. Офіційно джерело хвороби не встановлено.

Нагадаємо, у Конго під час втечі з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок. Увʼязнені, які втекли із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго, зґвалтували і спалили живцем понад 160 жінок.