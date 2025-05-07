Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
Випадки чуми зафіксовані у Конго
фото: thenewsnigeria.com.ng

Небезпечну інфекцію у Конго передають в основному блохи

У медико-санітарній зоні Реті, розташованій в районі Джугу на північному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК), з квітня 2025 року зареєстрували 24 випадки небезпечної бубонної та легеневої чуми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву координатора Центру епіднагляду та боротьби з чумою у ДРК доктора Густава Лосса радіостанції Okapi.

За даними медика, епідемія охопила вже чотири з 22 районів Джугу – Локпа, Копа, Кпандрома та Реті. «Зараз інфекцію передають в основному блохи. Необхідно уникати дотиків до тіла хворих, особливо померлих, тому що зараження може бути прямим», – наголосив Лосса.

Лікар зазначив, що на поточному етапі стримати подальшого поширення захворювання вдається за підтримки гуманітарних організацій. Міжнародні неурядові організації «Мальтезер» та «Медейр» забезпечують постачання медикаментів та організують догляд за зараженими. Місцеві санітарні служби продовжують роботу з моніторингу ситуації та інформування населення.

У лютому у ДРК зафіксували спалах захворювання невідомого походження. Інфекція поширювалася у районі міста Басанкусу. З початку лютого захворіло не менше 943 людей, з них 52 померли. Характерними симптомами захворювання називали лихоманку, озноб, головний біль та виражену ломоту у суглобах. Офіційно джерело хвороби не встановлено.

Нагадаємо, у Конго під час втечі з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок. Увʼязнені, які втекли із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго, зґвалтували і спалили живцем понад 160 жінок. 

Читайте також:

Теги: здоров'я Африка епідемія інфекція Демократическая республика Конго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одному заряді візок може проїхати до 40 кілометрів
Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами
8 квiтня, 13:36
Пересадка волосся є однією із найпопулярніших процедур для медичного туризму у Туреччині
Туристи з бинтами на головах принесли мільярди доларів економіці Туреччини
16 квiтня, 10:54
Нейроімплант Layer 7 схвалений для тривалих тестів у США
США випробовують конкурента нейроімпланта Neuralink: у чому його особливість
21 квiтня, 18:27
Євген Рибчинський розповів про здоров`я Ірини Білик
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
21 квiтня, 17:22
Основна аудиторія продукту – люди з короткозорістю та користувачі прогресивних лінз
Фінський стартап зробив окуляри, що автоматично підлаштовуються під зір
1 травня, 13:00
Кава без кофеїну стала максимально популярною
Яку каву обирає покоління зумерів? Виробники помітили новий тренд
25 квiтня, 08:14
У практиці лікаря траплялися випадки, коли пацієнти приходили назад із проханням видалити імпланти
Відомий пластичний хірург розкрив таємниці операції із збільшення грудей
Вчора, 10:38
Цього року на круїзних суднах підтверджено дванадцять спалахів шлунково-кишкового захворювання
Новий штам небезпечного вірусу вирує на круїзних лайнерах
1 травня, 07:48
Активність Сонця з 7 по 9 травня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 07:31

Соціум

У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
Який Папа потрібен Україні? Посол у Ватикані розповів про очікування від Конклаву
Який Папа потрібен Україні? Посол у Ватикані розповів про очікування від Конклаву
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)
Бойові дії між Індією та Пакистаном: ситуація станом на 6 ранку за київським часом
Бойові дії між Індією та Пакистаном: ситуація станом на 6 ранку за київським часом
Внаслідок ударів Індії по Пакистану зросла кількість загиблих та постраждалих
Внаслідок ударів Індії по Пакистану зросла кількість загиблих та постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
84K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
47K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
26K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
23K
Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua