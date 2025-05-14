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У Соломʼянському районі лікарі проводять виїзне обстеження на вірус гепатиту А

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Соломʼянському районі лікарі проводять виїзне обстеження на вірус гепатиту А
Пройти обстеження можна за адресою:вул. Михайла Донця, 13, біля центрального входу у парку «Відрадний»
фото: Київзеленбуд

Обстеження безкоштовне та проходитиме 14 та 15 травня з 10:00 до 14:00

У зв'язку з непоодинокими випадками захворювання на вірусний гепатит А в мікрорайоні Відрадний Солом'янського району Києва, 14 та 15 травня організовано виїзне безкоштовне обстеження на інфікування цим вірусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Зазначається, що за ініціативи ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» спільно з ЦПМСД Солом'янського району, усі охочі зможуть пройти обстеження.

Пройти обстеження можна за адресою: 

  • вул. Михайла Донця, 13, біля центрального входу у парку «Відрадний».

Обстеження безкоштовне та проходитиме 14 та 15 травня з 10:00 до 14:00 у спеціальному блакитному автобусі Центру

Фахівці закликають мешканців мікрорайону та всіх охочих скористатися можливістю та перевіритися на інфікування гепатитом А задля власної безпеки та безпеки своїх близьких. 

Нагадаємо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. Станом на 13 травня у Києві вже зареєстровано 40 випадків гепатиту А, більшість інфікованих – діти. У навчальних закладах, де виявили захворювання, введено дистанційне навчання. 

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку. Вірус гепатиту А передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність. Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

До слова, за даними Всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби

Теги: Київ гепатит

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