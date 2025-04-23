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Британець замінив каву зеленим чаєм: що відбулось з організмом за місяць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чашка зеленого чаю стала ритуалом для Крістофера Меграта
фото: liverpoolecho.co.uk

Рішення замінити каву на зелений чай було для британця спробою покращити своє здоров'я, і результати його приємно здивували

Чотири чашки кави за день – було звичайним режимом для любителя цього напою. Але постійне здуття та головний біль змусили Крістофера Меграта відмовитися від улюбленого напою та наважитись незвичайний експеримент. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Liverpool Echo. 
 
Чоловік вирішив скоротити споживання кави з молоком і на місяць замінив її зеленим чаєм. Він випивав кілька порцій з 9 ранку до 5 вечора, іноді одну додаткову чашку перед сном. Кава він дозволяв собі або по одному разу у будній день, або по 1-2 рази за вихідні.

«Літо вже не за горами, і я хотів відчути себе бадьорим, повернувши своєму обличчю природне сяйво. Я вирішив, що найкращий спосіб досягти цього – позбутися кофеїну та пити якомога більше води, багатої на антиоксиданти», – каже Крістофер Меграт.

Перші дні після відмови стали найважчими. Смак чаю здавався незвичним, організм чинив опір і вимагав кави.

«Я ніколи не був фанатом чаю, тому це було повним шоком для організму. Куди поділася кава? Я чув, як моє тіло наче «кричить»  це кожну годину дня», – пояснює свій стан британець. Але вже через пару днів автор експерименту відзначив появу легкості: зникли постійні головні болі та здуття живота.

Через місяць до плюсів додалася чиста шкіра з рівним кольором обличчя. Потім минули млявість та дратівливість. Візуально тіло стало стрункішим, хоча за вагою чоловік не стежив.

Переваги переконали молодого британця залишити чай у постійному раціоні, повідомляє газета Liverpool Echo. Залежність від кави зникла. Можливий позитивний ефект експерти пов'язали із присутністю у зеленому чаї природних антиоксидантів катехінів. Найпотужніший з них – EGCG – стимулює метаболізм, покращує концентрацію, стабілізує рівень цукру та підтримує роботу кишечника. А ще чай не стимулює зневоднення, на відміну від кави.

Однак споживання чаю повинно бути зведене до добової норми, що рекомендується. Для умовно здорової людини вона становить 3-4 чашки (200-250 мл).

Нагадаємо, зелений чай може знизити ризик розвитку недоумства, стверджують вчені. Нещодавнє японське дослідження показало, що у людей похилого віку, які регулярно вживають цей напій, менше уражень у білій речовині мозку, пов'язаних з деменцією.

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Теги: здоров'я Велика Британія

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