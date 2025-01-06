Метапневмовірусна інфекція. Чи готові українці до нової пандемії?

Через п’ять років після появи Covid-19 з Китаю знову надходять тривожні новини

Рік тому, 18 січня 2024 року, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус закликав світ підготуватися до майбутніх невідомих захворювань, які можуть загрожувати людству, до так званих хвороб Х. Це не конкретні інфекції, а гіпотетична хвороба, яка може раптово почати ширитися світом. По суті, Гебрейєсус закликав системи охорони здоров’я розробляти ефективні сценарії реагування на можливі інфекційні загрози. На світ, який вже має за плечима досвід виживання під час Covid-19 – із відсутністю вакцин, дефіцитом масок, вимушеною ізоляцією та примусовими недешевими аналізами – ця інформація справила сильне враження. Навіть в Україні, де «коронаскептики» після початку повномасштабного вторгнення кричали, мовляв, «і де подівся ваш ковід?», і де померти можна будь-якої миті від ракетного удару, замислились про можливу хворобу Х. Перспективи нової пандемії обговорювались у випусках новин та різних подкастах, однак невдовзі тема вщухла.

Проте минулого року про ймовірну загрозу нагадали кілька подій. Вперше – в серпні, коли ВООЗ оголосила «надзвичайну ситуацію глобального масштабу» через швидке поширення віспи мавп в африканських країнах. Тоді спалах, який розпочався у Конго, стрімко поширився на Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду. Тоді ВООЗ закликала країни-члени почати готуватися до поширення вірусу. Труді Ланг, професор досліджень глобальної охорони здоров'я в Оксфордському університеті назвали ситуацію «неймовірно тривожною». Джон Клод Удагемука, викладач Університету Руанди, який брав участь у медичному реагуванні на вірус віспи, підкреслював: «Це, безсумнівно, найнебезпечніший з усіх відомих штамів віспи, враховуючи те, як вона передається, як поширюється, а також які має симптоми». Втім, ані Європі, ані іншим країнам, окрім африканських, великої біди мавпяча віспа поки не завдала.

Вдруге у медичних забили тривогу 12 грудня, коли стало відомо про зникнення 323 флаконів із небезпечними вірусами з лабораторії в Австралії. Власне, зникли віруси ще у 2021 році, виявили це у серпні 2024-у. Серед втрачених – сотні зразків небезпечних вірусів, зокрема, вірус Гендра, лісовірус та хантавірус. Крім того, втрачено зразки трьох патогенів, які можуть мати дуже високі показники смертності у людей. Щоправда, і тоді світова громадськість пару днів пообговорювала інцидент, потім дійшла того, що проблеми слід сприймати по мірі їх виникнення, і знову тема можливої пандемії пішла на спад.

І ось – новий привід для тривоги: у Китаї стався спалах метапневмовірусу людини (HMPV). Захворювання швидко поширюється країною, деякі лікарні вже переповнені. Вчені стверджують, що він може бути небезпечнішим за Covid-19. До слова, цей вірус є і за межами материкового Китаю: в Гонконзі та Малайзії. У Міністерстві охорони здоров’я Казахстану повідомили про 30 випадків зараження. Водночас відомство не уточнює: чи ці випадки буди зафіксовані в останні тижні, чи загалом від початку епідсезону, тобто з жовтня.

Що це за хвороба

Метапневмовірусна інфекція — хвороба з групи гострих респіраторних вірусних захворювань, найчастіше має звичайні симптоми ГРВІ, однак за певних умов (приналежність до груп ризику, наявність супутніх захворювань) викликати тяжкі ураження нижніх дихальних шляхів, легень. Метапневмовірус належить до тієї ж групи вірусів, що викликають кір і «свинку».

Метапневмовірус під потужним мікроскопом фото: livemint.com

Це не нова хвороба: вперше вона була виявлена у 2001 році. Водночас медична наука має обґрунтовані припущення, що людський метапневмовірус був широко поширений принаймні з 1958 року. Причому – на всіх континентах, окрім Антарктиди. Нині ж метапневмовірус також циркулює в епідемічний період разом із іншими ГРВІ. Так, у 2023 році випадки метапневмовірусу були зареєстровані в Нідерландах, Британії, Фінляндії, Австралії, Канаді, США та Китаї. Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська стверджує, що у нас цей вірус є: «Натепер, за даними Центру громадського здоров’я, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, звичайно, реально їх більше».

Вакцини від метапневмовірусу досі не розроблено – на відміну від вакцин від грипу, різні варіанти якого також циркулюють щороку. До слова, часто діти і дорослі переносять цей вірус як звичайну застуду, і жодних наслідків – принаймні, у глобальних масштабах – не відбувається.

Передається повітряно-крапельним шляхом: через кашель, чхання тощо. Інкубаційний період – від трьох до шести днів. Для діагностики використовують імуноферментний аналіз – для дослідження крові на наявність антитіл до вірусу та полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) для виявлення РНК вірусу в харкотинні. Часто призначають бронхоскопію чи рентген легень – однак не для визначення метапневмовірусу, а для діагностики загального стану пацієнта.

Специфічного лікування метапневмовірусу немає. За словами Голубовської, у світі тяжким хворим застосовують інгаляційний рибавірин (синтетичний противірусний препарат – «Главком»). У нашій країні така форма рибавірину не зареєстрована, а таблетована навряд чи буде ефективна.

Групи ризику:

діти до 14 років, якщо говорити про немовлят, то особливо – недоношені;

люди старше 65 років;

люди з ослабленою імунною системою – внаслідок таких станів, як ВІЛ, рак, аутоімунні розлади, або ті, хто вживає ліки, що пригнічують імунну систему;

люди з астмою чи з хронічною обструктивною хворобою легенів в анамнезі.

Симптоми:

кашель;

лихоманка;

закладений ніс;

біль у горлі;

захриплість голосу;

задишка;

висип.

Можливі ускладнення:

бронхіт;

пневмонія;

загострення астми або хронічної обструктивної хвороби легенів.

середній отит – більше характерних для дітей.

Заходи для профілактики аналогічні тим, що діяли під час пандемії коронавірусної хвороби: миття рук, уникнення зайвих контактів, особливо – з людьми, які мають симптоми ГРВІ, дезинфекція поверхонь, а також носіння маски у публічних місцях у випадку поганого самопочуття.

Без паніки?

Доктор Джая Лакшмі, старший консультант відділу пульмонології лікарень Apollo Navi Mumbai, яка ретельно відстежує перебіг ситуації із захворюваністю на метапневмовірус, зазначає: переповненість лікарень у Китаї обумовлена тим, що основна маса пацієнтів – це діти до 14 років. Саме серед них високий відсоток ускладнень.

Офіційний Пекін, як зазначає NDTV, наразі применшує масштаби захворюваності: каже, що це «щорічне явище в зимовий період». Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін нагадала, що «пік респіраторних інфекцій, як правило, припадає на зимовий сезон» і запевнила, що «подорожувати Китаєм безпечно».

Доктор Атул Гоел з Головного управління охорони здоров'я Індії коментував: «Ми проаналізували дані про респіраторні спалахи в Індії і не помітили суттєвого збільшення даних за грудень 2024 року. Немає причин для занепокоєння щодо нинішньої ситуації».

У Міністерстві охорони здоров'я Малайзії заявили: «Це не нова хвороба, і в нашій країні не потрібно повідомляти про випадки інфікування метапневмовірусом відповідно до Закону про профілактику та контроль інфекційних захворювань 1988 року. Збільшення кількості гострих респіраторних інфекцій наприкінці року і на початку наступного є очікуваним явищем, що відповідає подібним тенденціям в інших країнах».

Поки ж уряди Китаю та сусідніх держав на словах переконують, що причин для паніки немає, всередині самої КНР почали активно діяти. Школи в китайському місті (якому б ви думали? Саме там, звідки почав п’ять років тому поширюватися Covid-19!) Ухань закрили, оскільки кількість випадків захворювання стрімко збільшується. Кількість підтверджених випадків росла на 529% лише за останні 10 днів. Пацієнтів госпіталізують в усіх регіонах Китаю.

В Індії теж стривожилися. Міністерство охорони здоров'я провело нараду для оцінки ситуації та обговорення необхідних заходів для запобігання проникненню вірусу в країну. Влада також посилила процедури перевірки мандрівників, які прибувають з Китаю та інших постраждалих районів, аби відстежувати і контролювати поширення вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не б’є на сполох, проте вже закликала Китай надати більш детальну інформацію про вірус і ситуацію на місцях.

Метапневмовірус в Україні

Як же так сталося, що вірус, який роками циркулював разом з іншими ГРВІ, і не привертав до себе особливої уваги, раптом почав становити небезпеку? У Ольги Голубовської є пояснення: винен… Covid-19. «На мій погляд, це відображення процесів еволюції та адаптації мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019, яка, по суті, є системною імунною хворобою. Також негативно вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма збудниками тривалі масові локдауни, ми не контактували один з одним, а імунні реакції починаються із місцевих факторів захисту», – зазначає вона.

Голубовська також нагадала, що вітчизняні фахівці, наприклад, професор Андрій Волянський, прогнозували спалахи звичайних респіраторних хвороб після завершення обмежувальних заходів.

Коментар Голубовської для фахівців: «Рентгенологічні зміни неспецифічні: «матове скло», ателектази, гіперроздуті легені. Частіше двобічні ураження» фото: Facebook Ольги Голубовської

Що ж робити? Ольга Голубовська дає наступні поради. «По-перше, не панікувати. Ще раз, фактор часу – вирішальний для тактики ведення хворих. У разі виникнення респіраторного захворювання, особливо у груп ризику, бажано його підтвердити. Серед усіх ГРВІ найнебезпечнішими були грип та Covid-19, зараз до тестування треба додавати і метапневмовірус, особливо у госпіталізованих хворих, ресурс є», – стверджує інфекціоністка. Якщо ви захворіли – вимірюйте сатурацію крові пульсоксиметром.

По-друге, не ігноруйте відомі з ковідних часів методи профілактики хвороби. «Все це, звичайно, не гарантує зараження, але ж ми памʼятаємо, що уся справа в дозі збудника, що на вас «нападає»: чим вона менше, тим більше шансів мати легший перебіг», – додає Голубовська.

По-третє, необхідно стежити за своїм здоровʼям, своєчасно звертатися до сімейного лікаря, аби діагностувати патологію, приймати вітаміни, особливо Д (за призначенням лікаря).

Інфекціоністка також звернулась до лікарів із проханням не зволікати із госпіталізацією, якщо стан хворого погіршується. «Памʼятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки і не стільки показниками температури, як загальним станом хворого, особливо з груп ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектру дії може бути обґрунтовано», – підкреслила Голубовська.

Наталія Сокирчук, «Главком»