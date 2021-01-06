У столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів

Співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато»

Співробітниця київської клініки Mediland підтвердила, що на базі закладу проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу для віп-клієнтів.

Про це працівниця Mediland сказала журналістці видання Страна, яка спілкувалася з нею під виглядом клієнтки.

Заявляється, що вакцинацією займається окрема фірма, яка орендує в клініці приміщення.

«Дійсно, у нас роблять вакцину від коронавірусу. Але цим займаються інші лікарі, які сюди приходять саме для вакцинації. Це не просто лікарі, це ціла фірма, яка займається вакцинами», – розповіли журналістам у Mediland.

Співробітниця також запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

«Дуже багато людей уже були на вакцинації і з ними все нормально. Всі пішли живі, здорові та в гарному настрої. Нічого поганого не чула. Інакше всі б уже про це знали. Можете не турбуватися. Тут все нормально. У плані побічних проявів ніхто нічого не виявив. Це 100%», – сказала жінка.

Водночас по телефону адміністратори на прямі запитання про можливість вакцинації не відповідають. Співробітники клініки стверджують, що про це їм нічого не відомо.

В Україні тим часом назріває скандал через вакцинацію. 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.