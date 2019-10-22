Супрун закликала скасувати концерт хору імені Верьовки на День гідності



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Хор Верьовки на концерті студії Квартал 95

Всього за 30 тисяч гривень, які хор отримав за участь у концерті Кварталу 95, він остаточно втратив репутацію та гідність, зазначила Супрун

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун закликала скасувати виступ хору імені Верьовки на День Гідності.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Серед контенту, який сьогодні поширюється в медіа, соціальних мережах чи лідерами думок, існує серйозна небезпека натрапити на продукт, створений з метою інформаційно когось знищити. Останніми днями ми стали свідками показового кейсу саме з такою метою. Коли бренди працюють на те, щоби професійно руйнувати репутацію людей, поширювати фейки і маніпуляції та відвертати увагу від фактів — це серйозна загроза нашому інформаційному середовищу. Саме такою діяльністю роками займався і продовжує успішно займатися «Вечірній квартал». Контент, який вони генерують, далекий від гумору, сарказму чи дотепності. Дуже часто їхні номери схожі на низькосортні пародії замовного характеру, які не мають нічого спільного зі свободою слова та «здоровим» почуттям гумору», - написала вона.

Супрун зазначила, що Валерія Гонтарева розпочала системні зміни, які були незручними для низки впливових людей, що роками наживалися на українцях.

«Під час її керівництва Національний банк України провів низку значних реформ, найвідомішою серед яких стала чистка банківського ринку. Серед гучних змін також була й націоналізація Приватбанку, що стало дуже медійною історією, яка відвернула увагу від тих важливих змін, які впроваджувалися та давали позитивні результати. Реформи за керівництва НБУ Гонтаревою зберегли в бюджеті країни величезні суми коштів, які до цього осідали в кишенях олігархів та виводилися за кордон з невідомою метою. Якби не націоналізація Приватбанку, за оцінками експертів, лише власники депозитів від 200 тисяч гривень та юридичні особи втратили б 80 млрд гривень, що знаходились на той момент у банку», - наголосила вона.

Колишня очільниця МОЗ підкреслила, що тепер же колективи, як Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, які утримуються за кошти платників податків та по суті фінансуються з цих грошей, беруть участь у заходах в інтересах олігархів, які грабували країну десятиліттями.

«Лише за 2018 рік хор отримав фінансування від держави на суму 47 млн 779 гривень на колектив, який налічує 155 людей. Всього за 30 тисяч гривень, які хор отримав за участь у цьому номері, він остаточно втратив репутацію та гідність. За місяць має відбутися концерт хору до Дня гідності. Найкращим рішенням у ситуації, що склалася, мало би бути скасування концерту. Адже схоже на те, що з гідністю хор та його керівництво не дуже пов’язані. Сьогодні в Україні є достатньо альтернативного якісного контенту у сфері розваг, особливо в музиці. Найкращим проявом засудження подібної поведінки буде підтримка своїми гаманцями митців, які спроможні залишатись людьми та не втрачати гідність», - підсумувала Супрун.

Зазначимо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої. Автори «Кварталу» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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