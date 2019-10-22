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    У світі

    Вчені виявили мутацію, що допомагає людям спати ефективно

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    Наразі відомо про дві мутації, пов'язані з процесом відпочинку, але дослідники допускають, що можуть існувати й інші - Вчені виявили мутацію, що допомагає людям спати ефективно
    Наразі відомо про дві мутації, пов'язані з процесом відпочинку, але дослідники допускають, що можуть існувати й інші

    «Система, яка регулює сон» дозволяє спати менше і покращує пам'ять - дослідники

    Біолог з Каліфорнійського університету Юінь-Ху Фу отримав в 2009 році безліч листів, де люди стверджували, що сплять лише кілька годин і все одно почуваються здоровими й енергійними.

    Разом зі своєю нареченою Луїс Птачек дослідник виявив генетичну мутацію, що може бути відповідальною за значне скорочення потреби у сні, пише Focus.

    Після отриманих листів пара науковців почала нове дослідження, щоб зрозуміти, чому одні люди можуть спати менше, ніж інші. В ньому вони взяли зразки крові у двох добровольців: батька і сина, які стверджували, що можуть спати менше шести годин на добу і добре при цьому почуватися.

    Вчені виявили нову генетичну мутацію, що допомагає краще зрозуміти, як людське тіло регулює потребу у сні. Тож тепер відомо про дві мутації, пов'язані з процесом відпочинку. Однак, дослідники допускають, що можуть існувати й інші.

    «Ми не знаємо напевне, як різні гени співпрацюють в процесі регуляції сну», - сказав Фу. Однак, за його словами, кожне нове відкриття допомагає краще зрозуміти те, як все працює. Щоб перевірити, чи виявлені гени дійсно впливають на потребу у сні, вчені виростили лабораторних мишей, прищепивши їм знайдені мутації.

    Як виявилося, ці гризуни дійсно спали менше, ніж інші. Більше того, їхня пам'ять суттєво покращилася. Мишей піддавали електричним розрядам у спеціальному резервуарі.

    Зазвичай, на наступний день гризуни вже не пам'ятають про такі події й місце, де вони відбулися, але миші з генетичними мутаціями, пов'язаними зі сном, потрапивши в резервуар з електрошоком, поводилися так, ніби були налякані. Це може вказувати на те, що вони пам'ятали про свій попередній досвід.

    За словами біолога зі Стенфордського університету Луїса Лека, виявлені генні мутації - це «система, яка регулює сон». Втім, вчені досі не знають, наскільки важливу роль вона відіграє.

    Фу переконаний, що мутації допомагають людям спати більш ефективно.
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