Супрун розповіла про користь футболу



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За словами Супрун, користь футболу значно більша, якщо в нього грати, а не лише дивитися

За словами глави МОЗ, перегляд гри позитивно впливає на психічне здоров'я і когнітивні навички

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, наскільки корисно дивитися футбол і грати в нього. Про це вона написала у Facebook.

За словами глави МОЗ, перегляд гри позитивно впливає на психічне здоров'я і когнітивні навички. При цьому важливо не перевищувати дозування алкоголю, пити воду і стежити за харчуванням.

«Пива варто пити не більше 350 мл - це та кількість спирту, яку печінка може знешкодити відносно швидко», - зазначила Супрун.

Але набагато корисніше грати у футбол, підкреслила в.о. міністра. Регулярна гра у футбол покращує здоров'я, позитивно впливає на самооцінку і зменшує стрес. Футбол є чудовим кардіотренуванням, навчає координації, сприяє соціалізації та актуальний для будь-якого віку.

До того ж є докази, що футбол у різних форматах тривалості тренувань і навантаження - корисний вид фізичної активності в разі діабету 1 і 2 типу, гіпертонії, ожиріння, багатьох захворювань м'язів, кісток і суглобів, синдрому хронічної втоми і навіть депресії.

До слова, пізно ввечері 1 червня «Ліверпуль» виграв футбольну Лігу чемпіонів-2018/2019. У фінальному матчі мерсисайдці перемогли земляків-англійців - лондонський «Тоттнем Готспур».