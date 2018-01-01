Зайві ліки: МОЗ працює над е-системою управління залишками медпрепаратів

У МОЗ досі немає електронної бази обліку ліків по регіонах — обіцяють виправитися

У Міністерстві охорони здоров'я розробляють електронну систему управління залишками медичних препаратів. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю РБК-Украина. «У МОЗ досі немає електронної бази обліку ліків по регіонах. Ми хочемо налагодити процес постачання



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Фото з відкритих джерел У МОЗ розробляють електронну систему управління залишками медичних препаратів

У МОЗ досі немає електронної бази обліку ліків по регіонах — обіцяють виправитися

У Міністерстві охорони здоров'я розробляють електронну систему управління залишками медичних препаратів. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю РБК-Украина.

«У МОЗ досі немає електронної бази обліку ліків по регіонах. Ми хочемо налагодити процес постачання медикаментів таким чином, щоб вони були постійно на складах, і ніхто нас не питав, коли надійдуть ліки за гроші держбюджету то одного, то іншого. Крім того, ми маємо намір вирішити протилежну проблему — надлишку ліків», — говорить Стефанишина.

За її словами, зараз на складах є ліки, закуплені за гроші 2015 року, і 2016 року, також вже почали надходити ліки за гроші держбюджету 2017 року. Заступник міністра зазначила, що скоро почнуться закупівлі медикаментів за гроші 2018 року.

Стефанишина розповіла, що зараз міністерство працює над електронною системою управління залишками препаратів.

«Тому зараз ми працюємо над побудовою ефективно працюючої електронної системи управління залишками препаратів. Ми хочемо розуміти, скільки і яких ліків залишається в регіонах. Зараз у нас немає всіх інструментів впливу для того, щоб простежити, як ліки надходять до пацієнтів. Зараз облік здійснюється в основному в паперовому форматі. В результаті у нас значна затримка в розумінні наявності ліків», — зазначила заступник міністра.