Супрун закликала не ігнорувати щеплення від смертельно небезпечної хвороби

Супрун зазначила, що в Україні є в достатній кількості якісних та ефективних вакцин

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликали не ігнорувати щеплення від правця та інших небезпечних хвороб.

Про це написала вона на своїй сторінці у Fаcebook.

«Чимало людей досі вірять, що вакцини можуть ослабити імунну систему, а дітям краще перехворіти на певну хворобу і таким чином отримати від неї «природний імунітет». На жаль, такі міфи та упередження щодо вакцинації досить поширені і створюють велику небезпеку для життя», - написала вона.

Супрун зазначила, що найчастіше від цього страждають діти. Зараз в обласній лікарні на Київщині за своє життя бореться хлопчик, якому всього 2 роки і 8 місяців. Дитина вже майже тиждень знаходиться в реанімації на апараті штучного дихання та в стані штучної коми. Причина такого стану — серйозне інфекційне захворювання — правець.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я, цьому можна було б запобігти, якби хлопчик був вчасно вакцинований. Натомість матір дитини відмовилась від щеплення, а однією з причин вказала інформацію, що прочитала в інтернеті. Начебто до 3-х років дітей вакцинувати не треба, бо це впливає на розвиток нервової системи. Тому й не хотіла вакцинувати дитину до цього часу, попри те, що вакцини були в наявності.

Наразі дитині ввели з метою порятунку протиправцеву сироватку, однак вона діє лише на токсини в крові та безсила проти тих, що вже встигли проникнути в нервову систему. Загроза смерті все ще зберігається, адже токсин може викликати параліч серцевої мускулатури.

Супрун зазначила, що таких історій не має траплятись в 21 столітті. Коли є можливість проконсультуватись з лікарем, а не шукати інформацію в інтернеті, коли вакцини є у вільному доступі, та їх не потрібно купувати за власний кошт.

«Завдяки вакцинації людство почало забувати про страшні хвороби, від яких ще недавно гинуло багато людей. Втім, сьогодні деякі люди починають боятися вакцин більше, ніж хвороб, від яких вони захищають», - написала вона.

Супрун зазначила, що в Україні є в достатній кількості якісних та ефективних вакцин, закуплених за кошти платників податків, щоби вакцинувати всіх безоплатно. Не відкладайте вакцинацію, отримайте свій захист та збережіть здоров‘я своїх дітей та цілої сім’ї.

«За Календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватись від хвороби кожні 10 років. Перевірте Календар та заплануйте візит до лікаря, якщо потрібно надолужити щеплення», - написала вона.

Переглянути список вакцин, які закуповує держава, і перевірити їхній залишок по регіонах можна тут: https://goo.gl/ZtYKzo.

Правець – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає сильні судоми м'язів. У багатьох випадках хвороба закінчується смертю.

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