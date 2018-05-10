В Україні можна буде безкоштовно перевірити здоров’я ясен

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Хвороби ясен займають найперше місце серед захворювань ротової порожнини

12 травня, у День здорових ясен, українці зможуть зробити безкоштовний скринінг-тест для виявлення пародонтиту та інших захворювань. Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Хвороби ясен займають найперше місце серед захворювань ротової порожнини. У світі гінгівіт та пародонтит - найбільш поширені захворювання (Книга рекордів Гіннеса, 2001р.). Всесвітнє дослідження хвороб, показало що пародонтит входить у топ-6 найпоширеніших захворювань серед населення планети, охоплює близько 743 мільйони людей», - йдеться у повідомленні.

Реєстрація на перевірку відкрита за посиланням. На сайті необхідно обрати регіон та вказати своє ім'я та прізвище.

У МОЗ зазначають, що особливу увагу до перевірки треба приділити тим, хто виявив т.зв. «червоні прапорці». Це може бути кров, неприємний запах з рота та набряк. Якщо не звертати на них увагу, наступним етапом може бути опущення ясен та втрата зуба.

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців правильно боротися зі стресом.