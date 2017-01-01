Українські медики зачитали реп, щоб «достукатися» до пацієнтів

«Ви такого ще не чули — це лікарський реп!»

На YouTube з’явився відеокліп, в якому українські лікарі зачитали реп про те, як важливо лікуватися правильно. «Українські лікарі зачитали реп про важливість відповідального прийому ліків та проблему хаотичного прийому антибіотиків. Вони розповіли про історію винайдення цих ліків, появу резистентності бактерій та наслідки, до яких може



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ви такого ще не чули — це лікарський реп!»

На YouTube з’явився відеокліп, в якому українські лікарі зачитали реп про те, як важливо лікуватися правильно.

«Українські лікарі зачитали реп про важливість відповідального прийому ліків та проблему хаотичного прийому антибіотиків. Вони розповіли про історію винайдення цих ліків, появу резистентності бактерій та наслідки, до яких може призвести безвідповідальне вживання антибіотиків», — йдеться в описі відеокліпу.

Реп читали лікарі: анестезіолог Сергій Дубров, імунолог Федір Лапій, експерт з інфекційного контролю Андрій Александрін, лікар та експерт РПР Євгеній Гончар, епідеміолог Катерина Сояк, інтерн-анестезіолог Олександра Бойко та студентка 6 курсу НМУ ім. О. О Богомольця Ксенія Михайлюк.

Проект підтримали Центр громадського здоров’я та Всесвітня організація охорони здоров’я, ідея кліпу належить Platfor.ma.