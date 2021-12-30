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    Трагедія на Прикарпатті: у реанімації померла санітарка

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    У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення - Трагедія на Прикарпатті: у реанімації померла санітарка
    У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення
    фото: ДСНС

    У постраждалої в пожежі санітарки було 90% опіків тіла

    В обласній клініці Івано-Франківська померла 46-річна санітарка реанімації Косівської районної лікарні. Жінка постраждала у пожежі 28 грудня. Внаслідок пожежі вона отримала опіки 90% тіла.

    Померла санітарка 29 грудня, пише «Галицький кореспондент». Про це розповів медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

    Наразі у медзакладі залишається лікар-реаніматолог. Як заявляють медики, його життю нічого не загрожує. Ще одну потерпілу – 59-річну медсестру реанімації – санітарним літаком доправили до Київського опікового центру. У неї 60% опіків тіла.

    Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

    Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

    Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

    Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

    Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.

    Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок


    Теги: пожежа вибух трагедія ДСНС Івано-Франківщина рятувальники
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    Трагедія на Прикарпатті: у реанімації померла санітарка