Трагедія на Прикарпатті: у реанімації померла санітарка

У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення

У Косові, що на Прикарпатті, пожежа знищила реанімаційне відділення

У постраждалої в пожежі санітарки було 90% опіків тіла

В обласній клініці Івано-Франківська померла 46-річна санітарка реанімації Косівської районної лікарні. Жінка постраждала у пожежі 28 грудня. Внаслідок пожежі вона отримала опіки 90% тіла.

Померла санітарка 29 грудня, пише «Галицький кореспондент». Про це розповів медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Наразі у медзакладі залишається лікар-реаніматолог. Як заявляють медики, його життю нічого не загрожує. Ще одну потерпілу – 59-річну медсестру реанімації – санітарним літаком доправили до Київського опікового центру. У неї 60% опіків тіла.

Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.

Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок



