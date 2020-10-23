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    Політика

    Лідера «Слуги народу» Корнієнка виписали з лікарні після Covid-19

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    Олександр Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на Covid-19 - Лідера «Слуги народу» Корнієнка виписали з лікарні після Covid-19
    Олександр Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на Covid-19
    Фото: Главком

    Депутат заявив, що хворів складною формою коронавірусу

    Лідер партії «Слуга народу»Олександр Корнієнко, який захворів на коронавірус, повідомив, що його виписали з лікарні.

    Про це він написав у Facebook.

    За словами Корнієнка, у вівторок, 20 жовтня, його виписали з лікарні, де він перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний.

    Депутат заявив, що хворів складною формою коронавірусу.

    Нагадаємо, що Корнієнко повідомив про захворювання 2 жовтня.

    Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

    Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19

    депутат Facebook партія Слуга народу Олександр Корнієнко коронавірус
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