Лідера «Слуги народу» Корнієнка виписали з лікарні після Covid-19
Депутат заявив, що хворів складною формою коронавірусуЛідер партії «Слуга народу»Олександр Корнієнко, який захворів на коронавірус, повідомив, що його виписали з лікарні.
Про це він написав у Facebook.
За словами Корнієнка, у вівторок, 20 жовтня, його виписали з лікарні, де він перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний.
Депутат заявив, що хворів складною формою коронавірусу.
Нагадаємо, що Корнієнко повідомив про захворювання 2 жовтня.
Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.
Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.
Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19