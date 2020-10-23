Лідера «Слуги народу» Корнієнка виписали з лікарні після Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на Covid-19 Фото: Главком

Депутат заявив, що хворів складною формою коронавірусу

«Слуга народу»

Лідер партіїОлександр Корнієнко, який захворів на коронавірус, повідомив, що його виписали з лікарні.

Про це він написав у Facebook.

За словами Корнієнка, у вівторок, 20 жовтня, його виписали з лікарні, де він перебував 16 днів, перевівши на домашній лікарняний.

Депутат заявив, що хворів складною формою коронавірусу.

Нагадаємо, що Корнієнко повідомив про захворювання 2 жовтня.

Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19