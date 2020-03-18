У Львові за годину госпіталізували шістьох осіб з підозрою на коронавірус



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Загалом на Львівщині із підозрою на Covid-19 госпіталізовано 22 особи

Усі госпіталізовані перебували за кордоном у країнах, де зафіксовано коронавірус

У Львові станом на вечір вівторка у 22 осіб підозрюють нову коронавірусну інфекцію Covid-19. За одну годину вчора до лікарні госпіталізували шістьох осіб.

Про це «Гал-інфо» повідомила прессекретар голови Львівської ОДА Дар'я Бавзалук.

«У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано шістьох осіб з підозрою на коронавірус. Усі особи перебували за кордоном у країнах, де зафіксовано коронавірус. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції», - повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

Зазначається, що стан усіх хворих - стабільний, у однієї людини - пневмонія. За словами Андрія Васька, проводяться обстеження, аналізи на Covid-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Кого госпіталізували:

м. Львів - 1998 р.н.

м. Харків - 1994 р.н.

м. Київ - 1996 р.н.

Житомирська область - 1997 р.н.

Київська область - 1990 р.н.

Яворівський район, Ів.Франкове - 1992 р.н.

Загалом на Львівщині із підозрою на Covid-19 госпіталізовано 22 особи. Орієнтовно перші результати аналізів очікують у середу. Аналізи нових пацієнтів передадуть вранці на Київ.

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

До слова, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.