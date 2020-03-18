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    Здоров'я

    Стало відомо, скільки українців лікаються від коронавірусу за кордоном

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    В  іноземних медзакладах від коронавірусної інфекції наразі лікуються 12 українців

    Українці лікуються в Італії, Німеччині, Польщі, ОАЕ, Молдові та на курорті в Домінікані

    Станом на 23:00 вівторка, 17 березня, в іноземних медзакладах від коронавірусної інфекції лікуються 12 українців.

    Про це у середу повідомляє у Facebook Міністерство закордонних справ України.

    Так, п'ятеро наших громадян перебувають на лікуванні в Німеччині, по двоє в Італії та Польщі, а також по одному в Об'єднаних Арабських Еміратах, Домініканській Республіці та Молдові.

    Окрім того, п'ятеро українців за кордоном вже одужали від інфекції: чотирьох наших громадян виписали з медзакладів у Японії, а в Італії від коронавірусу вилікували українку. 

    Водночас, на карантині зараз перебувають 744 українців. Більшість із них, а саме 712, ізольовані у двох готелях Єгипту. Ще 16 у Бразилії, семеро в Німеччині, а також по троє в ОАЕ, Молдові та на курорті в Домінікані.

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    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

    Також президент порадив українцям, чим зайнятися під час карантину.

    Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    До слова, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.

    Польща Німеччина Японія Молдова Італія українці лікарня Бразилія Україна ОАЕ коронавірус
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