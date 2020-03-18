Завод «Укроборонпрому» екстрено почав виробництво марлевих пов'язок



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Пов'язки виготовляють на заводі у Хмельницькому

На заводі «Новатор» планують виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок, з них 13,5 тисячі вже пошиті

Державне підприємство «Новатор», яке входить до складу ДК «Укроборонпром» і знаходиться в місті Хмельницький, екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб підприємств держконцерну.

Про це у вівторок повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

Згідно з повідомленням, підприємство також готується до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3, на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.

Загалом на заводі планують виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок, з них 13,5 тисячі вже пошито і передано співробітникам хмельницького підприємства (з розрахунку 10 пов'язок для одного співробітника і його сім'ї), три тисячі пов'язок передали для ДП «Красилівський агрегатний завод», розглядаються запити на поставку пов'язок іншим підприємствам «Укроборонпрому».

Крім того, за рішенням профспілкового комітету, на підприємстві планують створити резерв з 30 тисяч марлевих пов'язок.

Крім цього, підприємство передало 500 пов'язок в управління праці Хмельницького, 100 - в відділення банку, яке обслуговує «Новатор».

На підприємство планують встановити лінію зі стерилізації марлевих пов'язок, а також посилити виробництво апаратів ультрафіолетового опромінення, наприклад - УФІД СД, здатних безпечно для людини знезаражувати повітря і поверхні у великих приміщеннях і в місцях скупчення людей.

Крім того, гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус зазначив, що Миколаївська «Зоря-Машпроект» планує виробляти дезінфікуючий розчин, а ще близько десятка підприємств самостійно шиють для своїх працівників медичні пов'язки.

До слова, з 18 березня до столичного громадського транспорту не пускатимуть людей без медичних масок.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.