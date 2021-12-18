У «червоній» зоні продовжують залишатися вісім областей

У «червоній» зоні перебувають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області

Станом на суботу, 18 грудня, в Україні вісім областей знаходяться у «червоній» зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

«Червоними» є Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.

Решта областей перебувають у «жовтій» зоні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.