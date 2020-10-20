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    У світі

    Справжня смертність від коронавірусу в Росії в три рази вище офіційної

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    Справжня смертність від коронавірусу в Росії в три рази вище офіційної

    У Росії найбільша у світі різниця між офіційною смертністю від COVID-19 і «надлишковою»

    З усіх країн, для яких видання знайшло дані про смертність, найбільша різниця з офіційною статистикою – в Росії: тут у квітні-липні 2020 року було на 83 тис. смертей більше, ніж зазвичай, при цьому офіційні дані про смертність від Covid-19 становили тільки 14 тис.

    Про це пише The Economist.

    Для порівняння, у більшості європейських країн така різниця практично відсутня:

    2_22

    Видно також експоненту надлишкової смертності в Росії, порівняно з пройденими піками в європейських країнах.

    На графіку за нуль береться середня смертність за відповідний період за останні п'ять років, відхилення вгору означає збільшення смертності, відхилення вниз – зменшення смертності (відхід під нуль значить, що загальна смертність менша за відповідний період, ніж історично). Рожевим полем позначено офіційну кількість смертей, пов'язаних із Covid-19, а червоною лінією – загальну кількість смертей від усіх причин:

    Джерело: texty.org.ua

    статистика коронавірус
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