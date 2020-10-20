Справжня смертність від коронавірусу в Росії в три рази вище офіційної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Росії найбільша у світі різниця між офіційною смертністю від COVID-19 і «надлишковою»

З усіх країн, для яких видання знайшло дані про смертність, найбільша різниця з офіційною статистикою – в Росії: тут у квітні-липні 2020 року було на 83 тис. смертей більше, ніж зазвичай, при цьому офіційні дані про смертність від Covid-19 становили тільки 14 тис.

Про це пише The Economist.

Для порівняння, у більшості європейських країн така різниця практично відсутня:

Видно також експоненту надлишкової смертності в Росії, порівняно з пройденими піками в європейських країнах.

На графіку за нуль береться середня смертність за відповідний період за останні п'ять років, відхилення вгору означає збільшення смертності, відхилення вниз – зменшення смертності (відхід під нуль значить, що загальна смертність менша за відповідний період, ніж історично). Рожевим полем позначено офіційну кількість смертей, пов'язаних із Covid-19, а червоною лінією – загальну кількість смертей від усіх причин:

Джерело: texty.org.ua