  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ірландія ввела комендантську годину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус - Ірландія ввела комендантську годину
    В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус
    фото: Sky news

    Комендантська година діятиме до 30 січня

    Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу. Про це повідомляє BBC News.

    Зростання захворюваності на коронавірус у країні є причиною глибокої стурбованості.

    Через це повідомляється про повернення до віддаленої роботи. Також щеплені човни повинні будуть показувати вакцинний паспорт у театрах та кінотеатрах.

    Ці заходи діятимуть до 30 січня, проте ця дата перебуватиме у стадії розгляду.

    В Ірландії один із найвищих показників вакцинації в Європі: 89,1% людей віком від 12 років зробили щеплення від Covid. Також уряд планує пропонувати треті дози тим, кому за 50, та людям з основними захворюваннями.

    В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, з 16 грудня Італія ввела обмеження на в'їзд для українців, включаючи повністю вакцинованих від коронавірусу. Виняток становлять лише ті громадяни України, які мають посвідку на проживання, приїжджають в країну для навчання, роботи, лікування або відвідування родичів. Обмеження діятимуть до 31 січня наступного року.

    Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.

    Теги: Ірландія щеплення коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ірландія ввела комендантську годину