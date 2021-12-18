Ірландія ввела комендантську годину

В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус

Комендантська година діятиме до 30 січня

Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу. Про це повідомляє BBC News.

Зростання захворюваності на коронавірус у країні є причиною глибокої стурбованості.

Через це повідомляється про повернення до віддаленої роботи. Також щеплені човни повинні будуть показувати вакцинний паспорт у театрах та кінотеатрах.

Ці заходи діятимуть до 30 січня, проте ця дата перебуватиме у стадії розгляду.

В Ірландії один із найвищих показників вакцинації в Європі: 89,1% людей віком від 12 років зробили щеплення від Covid. Також уряд планує пропонувати треті дози тим, кому за 50, та людям з основними захворюваннями.

В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, з 16 грудня Італія ввела обмеження на в'їзд для українців, включаючи повністю вакцинованих від коронавірусу. Виняток становлять лише ті громадяни України, які мають посвідку на проживання, приїжджають в країну для навчання, роботи, лікування або відвідування родичів. Обмеження діятимуть до 31 січня наступного року.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.