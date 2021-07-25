За добу у світі майже пів мільйона нових випадків Covid-19

Понад вісім тисяч людей померло

Найбільше людей захворіло в Індонезії

За добу 23 липня у світі виявили 490 698 нових випадків Covid-19. Такі дані сайту Worldometers.

В Індонезії – 45 416 нових заражень, в Індії – 40 284, у Бразилії – 38 091.

У США зафіксували 36 779 випадків, а в Британії – 31 795.

У світі за добу померли.8 194 людини.

Україна з 745 новими випадками на 63 місці у світі. У Європі – на 13 місці.

За щоденною смертністю Україна на 37 місці у світі та четверта – в Європі.

Нагадаємо, 23 липня в Україні госпіталізували 395 хворих із Covid-19, летальних випадків – 24. Одужало за день 394 людини.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія Covid-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року, коли кожна країна може потенційно вакцинувати 70% свого населення.

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