У Франції вчені розробили робот-костюм, що контролюється мозком



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На даному етапі конструкція важить 65 кілограмів. За словами вчених, датчики здатні вловлювати найменші спроби руху людини

Його вже випробував паралізований чоловік на ім’я Тібо

Французькі вчені створили екзоскелет, яким можна керувати за допомогою сигналів головного мозку.

Його вже випробував паралізований чоловік на ім’я Тібо, повідомляє ВВС.

«Чоловікові вдалося перемістити всі чотири паралізовані кінцівки, контролюючи розумом екзоскелет», - йдеться у повідомленні.

Його рухи, особливо хода, далеко не ідеальні, однак Тібо відчув себе «першою людиною на Місяці».

«Це було як (бути - ред.) першою людиною на Місяці. Я два роки не ходив. Я забув, що таке стояти, я забув, що я вище, ніж багато людей у кімнаті», - сказав він.

Тібо впав з 15-метрової висоти, отримавши травму спинного мозку, яка паралізувала кінцівки.

Поки що робот-костюм використовується лише в лабораторії, але дослідники стверджують, що їх витвір одного дня може покращити якість життя багатьох пацієнтів.

На даному етапі конструкція важить 65 кілограмів. За словами вчених, датчики здатні вловлювати найменші спроби руху людини.

64 електроди на кожному імплантаті зчитують мозкову діяльність і передають інструкції на сусідній комп'ютер. Наприклад, коли пацієнт думає про ходу, ці думки формулюють ланцюжок інструкцій для того, щоб екзоскелет почав рухати нижніми кінцівками.

Французькі вчені кажуть, що можуть продовжувати удосконалювати технологію.

На даний момент вони обмежені кількістю даних, які вони можуть зчитати з мозку та відправити на комп’ютер, потім інтерпретувати та відправити в екзоскелет в режимі реального часу.

Вони мають 350 мілісекунд, щоб перейти від думки до руху, інакше систему буде важко контролювати.

На даний момент із 64 електродів на кожному імплантаті дослідники використовують лише 32. Тому ще є потенціал для того, щоб зчитати мозок детальніше, використовуючи більш потужні комп'ютери.