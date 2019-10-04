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    Технології

    Українські мобільні оператори запустили нову послугу

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    Для переказу потрібно вибрати контакт у телефонній книзі і, використовуючи фінансовий додаток Смарт-Гроші (Київстар), SharPay або на сайті paycell.lifecell.ua, перевести необхідну суму на рахунок - Українські мобільні оператори запустили нову послугу
    Для переказу потрібно вибрати контакт у телефонній книзі і, використовуючи фінансовий додаток Смарт-Гроші (Київстар), SharPay або на сайті paycell.lifecell.ua, перевести необхідну суму на рахунок

    До кінця 2019 року всі клієнти Київстар, Vodafone і Lifecell можуть здійснювати грошові перекази на рахунки інших мобільних операторів зі зниженою комісією – 0,5%.

    Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone і Lifecell з 1 жовтня запустили внутрішні перекази грошей.

    Про це повідомляють пресслужби Київстар, Vodafone і Lifecell. 

    Зазначається, що до кінця 2019 року всі клієнти передплаченого зв’язку операторів Київстар, Vodafone і Lifecell можуть здійснювати грошові перекази на рахунки інших мобільних операторів зі зниженою комісією – 0,5%.

    При цьому наголошується, що не потрібно вводити 16-значний номер банківської картки адресата.

    «Потрібно просто вибрати контакт у телефонній книзі і, використовуючи фінансовий додаток Смарт-Гроші (Київстар), SharPay або на сайті paycell.lifecell.ua, перевести необхідну суму на рахунок. Ці кошти можна використовувати не тільки для оплати телеком-послуг, але і для більш 2000 сервісів, доступних на платформах Смарт-Гроші (Київстар), SharPay і Paycell», - йдеться у повідомленні.

    Раніше мобільним операторам Київстар, Lifecell і Vodafone вдалося уникнути штрафу від АМКУ.

    Виявляється, Антимонопольний комітет України закрив справу проти всіх трьох мобільних операторів, яку було порушено за фактами недобросовісної реклами.

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