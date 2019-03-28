У Харківській області зросла кількість хворих на кір



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У порівнянні з попереднім 12-м тижнем захворюваність на кір зросла на 28,0%

З початку року станом на 27 березня в області зареєстровано 1 453 випадки захворювання на кір

На кір у Харківській області за 13-й тиждень року захворіли 160 осіб, з них 69 дітей. Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що у порівнянні з попереднім 12-м тижнем захворюваність на кір зросла на 28,0%.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, з початку року станом на 27 березня в області зареєстровано 1 453 випадки захворювання на кір. Переважна більшість хворих - дорослі (963 осіб), з них 490 дітей (33,7%).

Майже дві третини хворих (930 осіб) не були щеплені від кору. Серед 523 щеплених хворих у 191 людини було тільки одне щеплення від кору.

З початку поточного року в Харківській області було зареєстровано 49 спалахів кору з кількістю уражених 284 осіб, з них 20 спалахів в побуті, 13 - у навчальних закладах, 11 - в установах охорони здоров'я, три - за місцем роботи, два - в установах закритого типу. Під час інкубаційного періоду локалізований 31 спалах. Тривають протиепідемічні заходи.

Раніше повідомлялося, що в Україні за тиждень (з 18 по 24 березня) від ускладнень після захворювання на кір померли чотири людини.

Нагадаємо, з початку лютого у Львівській області 26 605 школярів отримали щеплення від кору.