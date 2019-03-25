Від початку року на кір захворіли майже 33 тисячі українців



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В Україні зберігається неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору

На кір з 1-го січня захворіли близько 33 тисячі жителів України.

Про це повідомляє ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

«32 939 українців захворіли на кір з 28 грудня 2018 року до 22 березня 2019 року», - повідомили у Центрі громадського здоров'я.

В Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. Проте, за оперативними даними, показники захворюваності на кір за тиждень з 11 по 17 березня зменшилися, порівняно з попереднім тижнем, на 4% - до 2 146 випадків. З початку року від ускладнень кору померли понад 10 людей.

Нагадаємо, що минулого тижня у Сумах через кір померла породілля.

19 березня повідомлялось, що у Львові через кір помер дворічний хлопчик.

У Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.

Нагадаємо, станом на 18 березня повідомлялось, що всього з початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.

На початку весни Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір.

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