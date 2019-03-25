  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Від початку року на кір захворіли майже 33 тисячі українців

    • Розсилка
    Від початку року на кір захворіли майже 33 тисячі українців

    В Україні зберігається неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору

    На кір з 1-го січня захворіли близько 33 тисячі жителів України.

    Про це повідомляє ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

    «32 939 українців захворіли на кір з 28 грудня 2018 року до 22 березня 2019 року», - повідомили у Центрі громадського здоров'я.

    В Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. Проте, за оперативними даними, показники захворюваності на кір за тиждень з 11 по 17 березня зменшилися, порівняно з попереднім тижнем, на 4% - до 2 146 випадків. З початку року від ускладнень кору померли понад 10 людей.

    Нагадаємо, що минулого тижня у Сумах через кір померла породілля

    19 березня повідомлялось, що у Львові через кір помер дворічний хлопчик.

    У Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.

    Нагадаємо, станом на 18 березня повідомлялось, що всього з початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.

    На початку весни Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір.

     Читайте також: 
    Інфекціоніст Надія Дребот: Українці, які не щеплюють дітей, втратили інстинкт самозбереження
    Читайте також
    здоров'я медицина лікар лікарня хвороби щеплення інфекція вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ