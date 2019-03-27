За тиждень в Україні три людини померли від грипу



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В Україні досі вирує агресивний і небезпечний вірус грипу

З початку епідемічного сезону грип забрав життя 54 українців

В Україні за минулий тиждень від грипу померли три людини, але епідемії немає.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

«За звітний тиждень зареєстровано три летальні випадки унаслідок грипу (і ще три - ретроспективно), що підтверджено методом ПЛР», - йдеться у повідомленні.

А з початку епідемічного сезону грип забрав життя 54 українців, зокрема десяти дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 150 304 людини, 67,6% з яких - діти віком до 17 років.

У порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 4,1% і 0,9% відповідно; загалом інтенсивний показник захворюваності склав 390,4 на 100 000 населення, що на 24,7% менше епідемічного порога по Україні.

Також нагадаємо, що за тиждень майже 11 тисяч киян захворіли на грип.

Тим часом в Одесі захворюваність на ГРВІ та грип перебуває нижче за епідпоріг.