У дитячому санаторії Бердянська стався спалах кору



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В санаторно-курортних картах дітей тепер обов'язкова відмітка про відсутність контакту з хворими

У дитячому санаторії Бердянська Запорізької області зафіксовано спалах кору - заразилися п'ять осіб, у тому числі троє дітей. Про це в середу, 27 березня, повідомила прес-служба міської ради Бердянська.

Так, станом на 27 березня в дитячому соматичному санаторії Бердянський на кір захворіли троє дітей і двоє дорослих - співробітників санаторію.

За даними Бердянської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, джерелом поширення кору в дитячому оздоровчому закладі стала дитина з с. Новопетрівка, яка до прибуття в санаторій перебувала в контакті з хворим на кір. При цьому місцевий лікар Осипенківського центру первинної медико-санітарної допомоги видав їй довідку, що та не перебувала в контакті з хворими.

За рішенням комісії адміністрації держустанови Дитячий соматичний санаторій Бердянський слід встановити наявність щеплень від кору у всіх співробітників оздоровчого закладу, а також приймати на оздоровлення дітей, які мають довідки про наявність щеплення від кору.

Крім того, в санаторно-курортних картах дітей тепер обов'язкова відмітка про відсутність контакту з хворими.

Нагадаємо, від початку року на кір захворіли майже 33 тисячі українців.

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