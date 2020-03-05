  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Храм Різдва Христового у Вифлеємі закрили через коронавірус

    • Розсилка
    Храм Різдва Христового у Вифлеємі - Храм Різдва Христового у Вифлеємі закрили через коронавірус
    Храм Різдва Христового у Вифлеємі

    Християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, зокрема храм Різдва Христового

    У Вифлеємі закрили храм Різдва Христового через коронавірус. Про це повідомляє видання Gulf News.

    Палестинське міністерство охорони здоров'я у зв'язку з виявленими випадками зараження коронавірусом у Вифлеємі оголосило надзвичайний стан у місті, а також у прилеглих містах і селах. Там скасували проведення масових заходів, закрили навчальні заклади, мечеті й церкви.

    Крім того, християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, зокрема храм Різдва Христового. Також скасовано щорічний Вифлеємський марафон.

    Як відомо, станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

    церква релігія надзвичайний стан Палестина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ