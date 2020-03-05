Храм Різдва Христового у Вифлеємі закрили через коронавірус



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Храм Різдва Христового у Вифлеємі

Християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, зокрема храм Різдва Христового

У Вифлеємі закрили храм Різдва Христового через коронавірус. Про це повідомляє видання Gulf News.

Палестинське міністерство охорони здоров'я у зв'язку з виявленими випадками зараження коронавірусом у Вифлеємі оголосило надзвичайний стан у місті, а також у прилеглих містах і селах. Там скасували проведення масових заходів, закрили навчальні заклади, мечеті й церкви.

Крім того, християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, зокрема храм Різдва Христового. Також скасовано щорічний Вифлеємський марафон.

Як відомо, станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.