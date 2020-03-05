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    У світі

    У Британії зафіксували першу смерть від коронавірусу

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    Літній чоловік був госпіталізований у лікарню в середу - У Британії зафіксували першу смерть від коронавірусу
    Літній чоловік був госпіталізований у лікарню в середу

    Наразі у Великобританії у 116 осіб підтверджено коронавірус Covid-19

    На території Британії помер перший пацієнт, якого було госпіталізовано з коронавірусом.

    Про це повідомляє Sky News.

    «Пацієнт в Беркширі став першою людиною у Великобританії, яка померла після того, як у неї виявили коронавірус», - йдеться в повідомленні.

    Літній чоловік був госпіталізований у лікарню Royal Berkshire в середу, його тест на наявність коронавірусу виявився позитивним.

    За словами головного лікаря Англії, померлий заразився вірусом у Британії, і його контакти з іншими людьми вже відслідковується.

    Наразі у Великобританії у 116 осіб підтверджено коронавірус Covid-19.

    Як відомо, станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі склала 94 752 особи.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

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