У Британії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Наразі у Великобританії у 116 осіб підтверджено коронавірус Covid-19
На території Британії помер перший пацієнт, якого було госпіталізовано з коронавірусом.
Про це повідомляє Sky News.
«Пацієнт в Беркширі став першою людиною у Великобританії, яка померла після того, як у неї виявили коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Літній чоловік був госпіталізований у лікарню Royal Berkshire в середу, його тест на наявність коронавірусу виявився позитивним.
За словами головного лікаря Англії, померлий заразився вірусом у Британії, і його контакти з іншими людьми вже відслідковується.
Наразі у Великобританії у 116 осіб підтверджено коронавірус Covid-19.
Як відомо, станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі склала 94 752 особи.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.