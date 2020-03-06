За добу коронавірусом у світі заразилися понад 2200 людей



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Всього у світі підтверджено 95 333 випадки зараження коронавірусом

За межами Китаю інфекція виявлена у 2098 осіб

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за добу 5 березня зафіксувала 2241 новий випадок зараження коронавірусом у світі, з яких 143 припали на Китай.

Про це йдеться у звіті ВООЗ, опублікованому в п'ятницю.

Таким чином, за межами Китаю інфекція виявлена у 2098 осіб.

За даними ВООЗ, всього у світі підтверджено 95 333 випадки зараження, у тому числі 80 565 - у Китаї і 14 768 - за його межами, у 85 країнах.

Загалом від захворювання, що викликається новим коронавірусом, померли 3015 людей у Китаї (31 за добу) і 267 - по всьому світу (53 за добу).

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.