Зараз в Україні 10 людей перевіряють на коронавірус, – медик



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Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко Фото з відкритих джерел

У 10 людей в Україні виявлено підозру на коронавірус, – Віктор Ляшко

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

«Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків, відібраних у людей, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії», – заявив Ляшко.

Він додав, що ця лабораторія сертифікована МОЗ, дослідження проводяться за допомогою сертифікованих тест-систем.

Ляшко також повідомив, що стан мешканця Чернівців, у якого лабораторно підтверджено COVID-19, стабільний. Епідеміологи працюють з усіма контактними особами, які перебувають під медико-санітарним спостереженням.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почувається вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становила 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.