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У Раді зареєстрований проєкт закону про удосконалення військово-лікарських комісій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Раді зареєстрований проєкт закону про удосконалення військово-лікарських комісій
фото з відкритих джерел

Досі військово-лікарські комісії працювали при військкоматах і на базі Міністерства внутрішніх справ

У Верховній Раді України зареєстрований проєкт Закону про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій). Про це йдеться на сайті Ради.

Досі військово-лікарські комісії працювали при військкоматах і на базі Міністерства внутрішніх справ України. Але для забезпечення своєчасного і якісного проходження військовозобов’язаними та військовослужбовцями військово-лікарської експертизи виникла необхідність розширення мережі закладів охорони здоров’я, при яких можуть утворюватися військово-лікарські комісії. Такими закладами можуть бути як заклади охорони здоров’я державної, так і комунальної форми власності.

Раніше повідомлялося ,що Міністерство оборони України планує удосконалити роботу військово-лікарських комісій та шлях пораненого воїна. Для цього буде розроблено п'ять основних напрямків модернізації. 

Також у Мінцифрі вже анонсували намір реформувати процеси військово-лікарської комісії через цифровізацію, щоб скоротити черги та знизити навантаження на поранених військових. Маляр пообіцяла «найближчим часом» детальніше розповісти про те, що вже зроблено та планується.

Тим часом, за військовослужбовцям, які отримували додаткову винагороду в 100 тисяч грн., а потім дістали поранення, контузію або травму на війні, продовжує виплачуватися додаткова допомога.

Теги: поранення військові медицина Верховна Рада закон

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