Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків

Уряд обговорив плани щодо модернізації роботи військово-лікарських комісій

Міністерство оборони України планує удосконалити роботу військово-лікарських комісій та шлях пораненого воїна. Для цього буде розроблено п'ять основних напрямків модернізації. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

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Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення поставило медичне забезпечення перед новими викликами. Зокрема Маляр вказала на недосконалу систему ВЛК.

Заступниця міністра оборони наголосила, що за цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також розширена система ВЛК: створено 66 позаштатних ВЛК у військових медичних закладах та 340 – у закладах охорони здоров'я різних форм власності.

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«А втім, у зв'язку зі збільшенням навантаження очевидною є потреба в удосконаленні та перегляді підходів до проведення зазначеної експертизи», – пише Маляр.

Так, Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують п'ять основних напрямків удосконалення роботи ВЛК:

прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);

запровадження електронних черг;

використання електронного документообігу в процесах ВЛК;

перегляд кількості ВЛК;

сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

У Мінцифрі вже анонсували намір реформувати процеси військово-лікарської комісії через цифровізацію, щоб скоротити черги та знизити навантаження на поранених військових. Маляр пообіцяла «найближчим часом» детальніше розповісти про те, що вже зроблено та планується.

Нагадаємо, що нещодавно офіс омбудсмана перевірив клініку Міноборони та знайшов численні порушення. Відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом призводять до паперової тяганини й черг.