За пораненими військовослужбовцями зберігаються виплати та винагороди

В Міністерстві оборони деталізували нещодавні зміни до Порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям

Військовослужбовцям, які отримували додаткову винагороду в 100 тисяч грн., а потім дістали поранення, контузію або травму на війні, продовжує виплачуватися додаткова допомога. Вона зберігається і за час відпустки після лікування.

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Про це в інтерв’ю виданню «АрміяInform» розповів полковник Олег Рогаль, начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України.

«За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії», – пояснив він.

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За словами посадовця, з 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тисяч грн.військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться — як були торік 100 тисяч грн., так і залишаться 100 тисяч грн. Однак віднині збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50%.

Олег Рогаль нагадав, що крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч грн. також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України. Міністерство оборони України надало вичерпне пояснення щодо змін виплат грошового забезпечення військовослужбовців.