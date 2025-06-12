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Створено вакцину проти найважчого виду раку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Рак підшлункової залози є максимально небезпечним
фото із відкритих джерел

Нова вакцина проти раку є перспективною у боротьбі зі смертельними пухлинами підшлункової залози

Американські дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв та Клівлендської клініки розробляють нову вакцину, яка зможе повністю позбавити організм раку підшлункової залози. Як повідомляє «Главком», про це пише News-Medical.

Рак підшлункової залози залишається одним із найагресивніших і смертоносних видів онкологічних захворювань: лише 13% пацієнтів живуть довше 5 років після встановлення діагнозу. Він майже не встановлюється до пізніх стадій, коли пухлина вже дала метастази. Операції, хіміотерапія та опромінення можуть лише трохи продовжити життя, але дуже рідко призводять до повного лікування.

Вчені розробили вакцину, яка «навчає» імунну систему розпізнавати та атакувати пухлинні клітини, використовуючи спеціально створені антигени – сигнали, що дозволяють відрізняти шкідливі клітини від здорових. Такі антигени були синтезовані на основі мутацій, що часто зустрічаються в ракових клітинах. В результаті вакцина стимулює потужну відповідь Т-клітин, що борються з пухлиною.

У доклінічних випробуваннях у половини піддослідних тварин з аденокарциномою підшлункової залози – найпоширенішою формою хвороби – за кілька місяців не залишилося слідів раку. Це дивовижний результат, за словами професора біомедичної інженерії Чжен-Жун Лу, яка понад два десятиліття працює з ліпідними наночастинками – безпечними носіями для ліків та вакцин.

«Раки підшлункової залози є надзвичайно агресивним. Тому стало несподіванкою, що наш підхід працює так добре», – зазначив Чжен-Жун Лу. 

На відміну від індивідуалізованого підходу в медицині, вакцина орієнтована на широке коло пацієнтів з раком підшлункової залози. Її планується вводити у три етапи, а також комбінувати з інгібіторами контрольних точок – препаратами, що підсилюють імунну відповідь, блокуючи захисні механізми пухлини.

Дослідники сподіваються, що в майбутньому така вакцина може бути використана не тільки для лікування, а й для профілактики захворювання у людей зі спадковою схильністю.

«Ми показали, що наша вакцина генерує імунну пам’ять у доклінічних моделях. Якби ми могли зробити це у пацієнтів, ми могли б запобігти раку до того, як почнуть формуватися пухлини, тому вакцини могли б бути як терапевтичними, так і профілактичними»,– каже Чжен-Жун Лу.

Нагадаємо, вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку. Німецькі вчені з медичної клініки Scharite в Берліні зробили прорив у діагностиці пухлин головного мозку, розробивши систему штучного інтелекту, здатну з точністю 99,1% визначати тип новоутворення епігенетичних маркерів. Технологія відкриває нові можливості для неінвазивної діагностики найскладніших випадків.

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Теги: здоров'я наука рак вчені

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