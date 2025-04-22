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Німеччина визнала майже 600 випадків ускладнень після вакцинації від Covid

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Німеччина визнала майже 600 випадків ускладнень після вакцинації від Covid
Пандемія не минає для німців безслідно
фото із відкритих джерел

У Німеччині фіксують сотні випадків ускладнень, отриманих після вакцинації від коронавірусу

За інформацією, отриманою із запитів до органів влади Німеччини, до квітня 2025 року було виявлено не менше 573 випадків захворювань після вакцинації від коронавірусу. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Загалом до земельних органів влади Німеччини, відповідальних за розгляд скарг на щеплення проти коронавірусу, надійшло понад 14 тис. заяв про визнання шкоди від щеплень. Переважна більшість заяв була відхилена, а понад 2 тис. поки що оскаржуються.

У разі визнання шкоди від вакцинації (не лише проти Covid-19), постраждалі мають право на лікування, реабілітацію або соціальні виплати за рахунок держави, залежно від ступеня тяжкості.

За даними Федерального міністерства охорони здоров'я Німеччини, за час пандемії Covid-19 з грудня 2020 до квітня 2023 року в країні було введено 192,2 млн доз вакцини.

Загалом 64,9 млн осіб у ФРН отримали принаймні одну дозу, 52,1 млн людей було вакциновано двічі, 12,7 млн отримали більше двох доз, а 18,4 млн людей залишилися невакцинованими.

Нагадаємо, у столиці за тиждень зареєстровано 8 465 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Рівень захворюваності на 64,1% нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 286,7. 

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Теги: здоров'я Німеччина щеплення вірус

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