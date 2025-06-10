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Міністр охорони здоров’я США розпустив комітет з питань вакцинації

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Міністр охорони здоров’я США розпустив комітет з питань вакцинації
Журналісти називають цей крок найбільшим у серії дій Кеннеді, спрямованих на зміну регулювання вакцин
фото: reuters

Комітет, який розпустив Кеннеді-молодший, надає рекомендації щодо того, які групи людей отримають найбільшу користь від уже схваленої вакцини

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший звільнив усіх 17 членів групи експертів з вакцин Центру контролю та профілактики захворювань США та зараз займається їх заміною. Як передає «Главком», про це повідомив його департамент, пише Reuters.

Рішення про схвалення вакцин ухвалює Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США. Консультативний комітет з питань імунізації, який розпустив Кеннеді-молодший, надає рекомендації щодо того, які групи людей отримають найбільшу користь від уже схваленої вакцини.

Журналісти називають цей крок найбільшим у серії дій Кеннеді, спрямованих на зміну регулювання вакцин, харчових продуктів та ліків у США. Вчені та експерти заявили, що зміни до комісії з вакцинації, яка рекомендує, як і ким використовувати вакцини, підірвуть довіру громадськості до органів охорони здоров'я.

Кеннеді пообіцяв, що цей крок підвищить довіру громадськості. «Сьогодні ми надаємо пріоритет відновленню суспільної довіри, а не будь-якій конкретній програмі підтримки чи проти вакцинації», – заявив Кеннеді у повідомленні Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб.

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами, яке контролюється департаментом Кеннеді, схвалило низку вакцин протягом його каденції, попри занепокоєння щодо його позиції. Американська організація «Фармацевтичні дослідження та виробники» назвала дії Кеннеді такими, що викликають занепокоєння.

Кеннеді звинуватив Консультативний комітет з питань імунізації у конфлікті інтересів і заявив, що той ніколи не відхиляв вакцину. Кеннеді сказав, що більшість членів комісії отримують фінансування від виробників ліків, хоча члени повинні декларувати будь-які потенційні або передбачувані конфлікти інтересів, що виникають під час їхньої роботи, а також будь-які відповідні бізнес-інтереси, посади влади чи інші зв'язки з організаціями, що стосуються роботи комітету.

Кеннеді не надав жодних конкретних доказів конфлікту інтересів у галузі серед членів ACIP.

Усіх 17 членів ACIP було призначено за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Без їхнього усунення адміністрація Трампа не змогла б обрати більшість комітету до 2028 року. Це рішення викликало критику з боку демократів у Конгресі.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа почала звільняти співробітників ключових агентств у сфері охорони здоров'я, включаючи Центр з контролю та профілактики захворювань та Управління з контролю за продуктами та ліками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Білий дім хоче скоротити щонайменше 10 тис. державних посад у сфері охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший назвав ці скорочення необхідними для оптимізації роздутої бюрократії.

До слова, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями. 

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Теги: вакцинація США

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