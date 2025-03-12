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Створено вакцину, яка захищає від Covid-19 та грипу одночасно

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вчені припускають, що для підтримки імунного захисту може бути потрібна ревакцинація
фото із відкритих джерел

Новий препарат вирішує дві ключові проблеми вакцин: необхідність зберігання при екстремально низьких температурах і недостатню ефективність

Вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances (SciAdv).

Новий препарат вирішує дві ключові проблеми вакцин: необхідність зберігання при екстремально низьких температурах і недостатню ефективність. Інноваційна вакцина не тільки забезпечує захист від Covid-19 та грипу, але й не потребує складних умов зберігання, що значно спрощує її транспортування та використання, особливо у країнах з обмеженими ресурсами.

Основою препарату став вірус везикулярний стоматит (VSV), безпечний для людини. Вчені модифікували його, вилучивши ключові білки та додавши антигени обох вірусів. Такий підхід дозволяє імунній системі виробляти захист одразу від двох захворювань.

Особливу увагу приділено тривалості імунного захисту. В експериментах на мишах вакцина показала високу ефективність: за вісім місяців після щеплення тварини зберігали стійкий імунітет. Більше того, при зараженні вірусами Covid-19 та грипу у щеплених мишей не виявилися симптоми захворювання, та аналізи не показали наявності вірусів у легенях та тканинах мозку, що свідчить про високий ступінь захисту.

Вчені припускають, що для підтримки імунного захисту може бути потрібна ревакцинація раз на кілька років, що значно знизить навантаження на системи охорони здоров'я.

Нагадаємо,американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років. 

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Теги: здоров'я вірус аналізи вакцинація імунітет щеплення наука грип медицина вчені

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