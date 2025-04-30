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У світі може з'явитись перша вакцина від акне

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У світі може з'явитись перша вакцина від акне
Акне залишається серйозною проблемою для молоді
фото із відкритих джерел

Тестування вакцини триватиме до 2027 року

Фармацевтична компанія Sanofi оголосила про старт клінічних випробувань вакцини проти акне. У дослідженні беруть участь дорослі з вираженими формами висипу вугрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Livescience.

Вакцину протестують на 400 добровольцях віком від 18 до 45 років. Учасники отримають до трьох ін'єкцій препарату, а контрольна група – плацебо. Наразі про результати випробувань інформації немає. За планом Sanofi, тестування триватиме до 2027 року.

Препарат відноситься до мРНК-вакцин. Компанія зазначає, що вакцина має запускати імунну відповідь проти певних білків, пов'язаних з розвитком акне. Подробиці про механізм дії поки що не розкриваються.

Як уточнює Live Science, від розробки до появи вакцини у клініках зазвичай минає близько 10 років. Навіть якщо випробування покажуть позитивний результат, попереду ще кілька етапів перевірки безпеки та ефективності. Крім Sanofi, вакцини проти акне розробляють інші дослідні групи, але французька компанія першою перейшла до масштабних клінічних випробувань.
 
Раніше стало відомо, що вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу. 
 

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Теги: вакцинація вчені

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